L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et la BM discutent de leur coopération

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang a proposé de renforcer la coopération entre la HCMA et la BM, dans le contexte où le Vietnam est en train de dresser le bilan de 40 ans de Renouveau et où la BM élabore, finalise et se prépare à publier des rapports sur l'économie vietnamienne, y compris le rapport Vietnam 2045.

Mariam Sherman a déclaré que l'une des tâches de la BM au Vietnam est de fournir au Vietnam des services de conseil politique ainsi que des assistances techniques, en particulier dans le domaine des investissements publics. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette tâche, la BM a noué un partenariat étroit, à long terme et efficace avec la HCMA en matière de formation et de recherche.

Concernant le rapport Vietnam 2045, elle a exprimé son désir de coopérer avec la HCMA pour parachever le rapport et organiser une cérémonie pour le rendre public.

Un rôle de plus en plus important

Selon Nguyên Xuân Thang, la BM a une évaluation positive des changements au Vietnam, espérant que cette institution partagera avec le monde l'histoire de réussite du Vietnam en matière de développement socio-économique selon le modèle d'économie de marché à orientation socialiste, contribuant ainsi à aider le monde à mieux comprendre le Vietnam.

Il a également insisté sur la nécessité d’ajouter dans les rapports de la BM sur le Vietnam ses nouveaux progrès en matière de ressources humaines, de sciences et technologies, ainsi que de petites et moyennes entreprises.

Il a invité la BM à avoir un programme de coopération avec son Académie en matière de recherche et de conseil politique pour soutenir les localités du Vietnam dans leur développement durable, outre des idées et des suggestions sur de nouvelles orientations pour le Vietnam dans les temps à venir, avec une vision pour 2045.

Soulignant la signification et l'importance du rapport Vietnam 2045, Nguyên Xuân Thang a affirmé son soutien à la proposition de coopération entre la HCMA et la BW pour finaliser le rapport et organiser un événement pour le rendre public.

Selon Mariam Sherman, la BM apprécie hautement les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours de la dernière période. Le Vietnam joue un rôle de plus en plus important sur la scène internationale ainsi que dans l’économie mondiale et dispose de bases solides pour attirer les grands investisseurs internationaux.

Toujours selon elle, comme d'autres économies dotées de modèles de développement économique réussis dans le monde, le modèle de développement économique du Vietnam constituera une connaissance utile que la BM pourra partager sur la base de son point de vue professionnel, technique...

VNA/CVN