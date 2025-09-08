Banque mondiale

La croissance du Vietnam s’assagit à 6,6% en 2025

La Banque mondiale (BM) a publié à Hanoi son rapport "Taking Stock - Vietnam Economic Update, September 2025", prévoyant une croissance du PIB ralentissant à 6,6% en 2025 et 6,1% en 2026, sous l’effet du ralentissement du commerce mondial et du ralentissement de la croissance des exportations.

>> Pour franchir le cap de 8% de croissance en 2025

>> Le Premier ministre rappelle l'objectif de croissance de 8,3 à 8,5% pour 2025

>> Le PM publie une dépêche sur l’orientation de la politique budgétaire et monétaire

Photo : VNA/CVN

La Banque mondiale a indiqué que le PIB du pays avait progressé de 7,5% au premier semestre 2025, grâce à la vigueur des exportations, les entreprises ayant accéléré leurs commandes dans un contexte d’incertitude quant aux politiques commerciales mondiales.

La croissance de l’investissement à prix constants a atteint 8%, soutenue par la résilience des investissements étrangers et l’accélération des décaissements publics. La consommation finale a progressé de 8% grâce au rebond du tourisme.

Selon les données du premier semestre, les exportations ont augmenté de 14,2% sur un an, les expéditions vers les États-Unis ayant bondi de 28,3%. Les importations ont également progressé de 16% au premier semestre pour répondre à l’augmentation des commandes pendant la poussée des exportations. La Banque mondiale prévoit que cette croissance rapide des exportations ralentira.

"Les nouvelles commandes à l’exportation ont montré des signes d’amélioration en juillet 2025 après l’annonce de l’accord commercial entre le Vietnam et les États-Unis, mais elles restent faibles. Les États-Unis étant le principal marché d’exportation du Vietnam, le pays est fortement exposé à ces évolutions", indique le rapport.

Selon les experts de la Banque mondiale, l’activité économique mondiale devrait ralentir, passant de 2,8% en 2024 à 2,3% et 2,4% en 2025 et 2026 respectivement (soit une baisse de 0,4 et 0,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions de janvier 2025). Ce ralentissement s’explique par une croissance plus faible du commerce mondial et des tensions géopolitiques persistantes.

Les États-Unis et la Chine, principaux partenaires commerciaux du Vietnam, devraient tous deux ralentir au second semestre de cette année, limitant davantage la demande de produits vietnamiens.

En outre, l’incertitude politique croissante pèse sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. Pour les économies exportatrices comme le Vietnam, ces tendances affectent directement la croissance, la croissance du PIB vietnamien étant projetée à 6,6% en 2025.

"Après une forte dynamique au premier semestre 2025, l’économie vietnamienne devrait ralentir durant les derniers mois de 2025, la croissance globale des exportations retrouvant probablement des taux observés lors de périodes plus stables", indique le rapport.

Le rapport souligne que les prévisions de base supposent une contribution plus faible des exportations nettes à la croissance du PIB. Toutefois, les perspectives dépendront fortement de l’évolution des conditions commerciales.

À plus long terme, la Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 6,1% en 2026, sous l’effet du ralentissement du commerce mondial, puis une reprise à 6,5% en 2027, grâce à l’amélioration du commerce mondial et au maintien d’une compétitivité accrue du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

Soutenir la croissance face aux risques externes

Lors du lancement du rapport, Mariam Sherman, directrice de la Banque mondiale pour le Vietnam, a souligné que les perspectives restaient incertaines et dépendraient de l’évolution du commerce mondial. La dynamique actuelle ne doit pas être tenue pour acquise et pourrait s’affaiblir si des vents contraires et des perturbations commerciales mondiaux se matérialisaient.

Ces incertitudes ont souligné la nécessité de faire preuve de prudence et de flexibilité dans l’élaboration des politiques afin de trouver la bonne voie dans un environnement économique en mutation.

Les experts suggèrent que, pour soutenir et renforcer la croissance, le Vietnam peut continuer à se positionner comme une destination attractive pour les entreprises internationales. Parallèlement, le soutien aux activités et aux services nationaux deviendra de plus en plus important pour soutenir la croissance face aux risques externes.

"L’augmentation des investissements publics de qualité peut jouer un rôle à cet égard. En créant un environnement propice aux affaires et en encourageant la consommation privée, le Vietnam peut renforcer sa résilience et assurer un avenir économique durable", a suggéré un expert.

VNA/CVN