Le Vietnam met en place des mesures d’urgence face au typhon Matmo

Face à l’évolution complexe du typhon Matmo, la 11e tempête à frapper la Mer Orientale cette année, le Vietnam a ordonné la mise en œuvre immédiate de plans d’intervention afin d’assurer la sécurité de la population.

Photo : CNPH/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé la dépêche officielle n°186/CD-TTg, demandant aux ministères, secteurs et localités du Nord au Centre-Nord du pays de mettre en œuvre des mesures coordonnées pour faire face à cette double menace naturelle caractérisée par des typhons consécutifs et des inondations cumulatives.

Les provinces côtières allant de Quang Ninh à Ninh Binh doivent assurer la sécurité des bateaux, évacuer les personnes dans les zones à risque et protéger les infrastructures critiques telles que les digues et les barrages.

Parallèlement, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de suivre de près l’évolution du typhon et de gérer l’exploitation des barrages hydroélectriques afin de minimiser les risques d’inondation.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la tempête Matmo maintient une intensité de catégorie 12 (118-133 km/h) et se situe à environ 330 km à l’est-nord-est de la zone spéciale de Hoàng Sa.

Elle se déplace vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 25 km/h et devrait se renforcer jusqu’à la catégorie 13 (134-149 km/h), apportant de fortes pluies et des vents très violents dans la région de la Mer Orientale.

D’ici le 5 octobre, le typhon s’approchera de la côte est de la péninsule de Leizhou en Chine, avec une intensité de catégorie 12-13 et des rafales de catégorie 16. Il pénétrera ensuite dans le nord du golfe du Tonkin et les zones côtières de Quang Ninh à Hung Yên, s’affaiblissant à la catégorie 9-10 en se déplaçant vers l’intérieur des terres le long de la frontière sino-vietnamienne.

Des vents de catégorie 8-10 sont attendus dans le nord de la Mer Orientale, avec des rafales allant jusqu’à la catégorie 11-13 et des vagues de 4 à 8 mètres, générant des conditions maritimes extrêmement dangereuses susceptibles de couler de gros navires.

Sur les côtes et les îles de Quang Ninh et Hai Phong, une élévation du niveau de la mer de 0,4 à 0,6 mètre est attendue, avec un risque d’inondations dans les zones basses et aux embouchures des rivières.

À l’intérieur des terres, à partir de la nuit du 5 octobre, les zones côtières de Quang Ninh à Hung Yên subiront de forts vents de catégorie 6-7 (39-61 km/h), augmentant jusqu’à 8-9 (62-88 km/h) près du centre du typhon, avec de possibles dommages aux toits et aux arbres.

Dans les régions montagneuses et moyennes du Nord, de fortes précipitations de 150 à 250 mm sont prévues, avec des cumuls locaux dépassant 400 mm, ainsi qu’un risque élevé d’orages, de vents de force ouragan et de tornades.

Bien qu’il soit peu probable que Hanoi soit directement touchée par le typhon, des pluies modérées à fortes sont attendues du matin du 6 au 7 octobre, avec des cumuls de 70 à 120 mm, dépassant localement 150 mm.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique prévient que les conditions météorologiques pendant le typhon seront extrêmement dangereuses, compromettant la sécurité des bateaux, des transports et des infrastructures côtières.

Par conséquent, il est conseillé à la population de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité, d’éviter les déplacements dans les zones à risque et de se préparer aux éventuelles situations d’urgence liées au typhon.

Le gouvernement a ordonné aux ministères de la Défense, de la Police, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, de la Santé, de l’Éducation et de la Formation de se coordonner étroitement afin d’assurer la sécurité de la population, de ses biens, ainsi que de collaborer avec les pays voisins pour partager des informations sur la gestion des barrages et prévenir les situations imprévues.

VNA/CVN