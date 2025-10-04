icon search
mask
Société
La tempête Matmo se rapproche des côtes du Vietnam

La tempête tropicale Matmo, la 11e en Mer Orientale cette année, s’est renforcée et évoluait dans sur les eaux orientales de la partie nord de la Mer Orientale, à environ 530 km à l’est-nord-est de la zone spéciale de Hoàng Sa, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Typhon Bualoi : 19 morts et de lourds dégâts au Vietnam

>> Typhon Bualoi : circulation perturbée à Hanoï en raison des inondations

>> L’Agence Vietnamienne d’Information au chevet des sinistrés des intempéries

>> Le Bureau présidentiel au chevet des victimes de typhon Bualoi

Deux scénarios ont été décrits concernant l'impact de Matmo sur le Vietnam, avec Quang Ninh, Hai Phong et Ninh Binh susceptibles d'être les plus durement touchés. 
Photo : Windy/CVN

À 7h00 le 4 octobre, le centre de la tempête était situé à environ 18,1 degrés de latitude nord, 116,9 degrés de longitude est. Portant des vents soutenus allant jusqu’à 103-117 km/h, avec des pointes de 150-166 km/h, la tempête se déplaçait dans l’axe ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 25 km/h.

Grosses vagues

La partie nord de la Mer Orientale subit des vents soufflant à 62-102 km/h, avec des rafales de 103 à 149 km/h près de son centre et des pointes de 184 à 201 102 km/h, et voit déferler des vagues allant jusqu’à 6-8m mètres de haut.

À partir du soir du 5 octobre, le nord du golfe du Tonkin (y compris les zones spéciales de Bach Long Vi, Vân Dôn, Cô Tô, Cat Hai et l’île de Hon Dâu), des vents de 62 à 88 km/h et des vagues de 2 à 4 m sont attendus.

Près de l’oeil de la tempête, les vents pourraient souffler à 89-117 km/h avec des pointes à 150-166 km/h, soulevant des vagues d’une hauteur comprise entre 3 et 5 mètres dans une mer déchaînée, très dangereuse pour les navires.

Les ondes de tempête de 0,4 à 0,6 m pourraient se produire dans les zones côtières de la province de Quang Ninh et de la ville de Hai Phong. À l’intérieur des terres, à partir de la nuit du 5 octobre, des provinces allant de Quang Ninh à Ninh Binh, les vents pourraient s’intensifier jusqu’aux niveaux 6-7 (39-61 km/h) et atteindre les niveaux 8-9 (62-88 km/h)

Du 5 au 7 octobre, des pluies fortes à très fortes sont attendues dans la région du Nord, Thanh Hoa et Nghê An pourraient subir des précipitations moyennes de 100 à 200 mm, voire localement supérieures à 300 mm. Dans les régions montagneuses et moyennes du Nord, les précipitations seraient de 150 à 250 mm, voire localement supérieures à 400 mm.

Dans la région de Hanoï, du 6 au petit matin jusqu’à la fin du 7 octobre, des pluies modérées, fortes et parfois violentes sont attendues, avec des précipitations moyennes de 70 à 150 mm, voire localement supérieures à 250 mm.

Deux scénarios possibles

Des températures de surface de la mer favorables, autour de 29°C, et un faible cisaillement du vent dans le nord de la Mer Orientale favoriseront le développement de Matmo. Parallèlement, un anticyclone subtropical déviant la tempête vers l’ouest pourrait accroître sa vitesse à 25-30 km/h.

Le Professeur associé Dr. Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, a présenté deux scénarios majeurs concernant les impacts du typhon Matmo lorsqu’il touchera terre au Vietnam. Les provinces de Quang Ninh, Hai Phong et Ninh Binh sont les plus menacées.

Concernant les impacts du typhon Matmo, les provinces de Quang Ninh, Hai Phong et Ninh Binh sont les plus menacées.
Photo : VNA/CVN

Dans le premier scénario, le plus probable (avec une probabilité de 70 à 75%), l’anticyclone subtropical s’affaiblit et se déplace vers l’est, forçant Matmo à se déplacer davantage vers le nord et à traverser les terres, à l’instar du typhon Ragasa.

Dans le second scénario, plus extrême (avec une probabilité de 25 à 30 %), l’anticyclone subtropical reste relativement fort, forçant Matmo à se déplacer principalement au-dessus de la mer et à s’affaiblir moins.

Les métérologues publieront des mises à jour sur la progression de Matmo, quatre prévisions par jour dans un premier temps, puis huit par jour à partir de l’après-midi du 3 octobre, lorsque la tempête est entrée dans la Mer Orientale. 

VNA/CVN

#tempête #Matmo #Vietnam #prévision hydrométéorologique

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top