La tempête Matmo se rapproche des côtes du Vietnam

La tempête tropicale Matmo, la 11 e en Mer Orientale cette année, s’est renforcée et évoluait dans sur les eaux orientales de la partie nord de la Mer Orientale, à environ 530 km à l’est-nord-est de la zone spéciale de Hoàng Sa, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : Windy/CVN

À 7h00 le 4 octobre, le centre de la tempête était situé à environ 18,1 degrés de latitude nord, 116,9 degrés de longitude est. Portant des vents soutenus allant jusqu’à 103-117 km/h, avec des pointes de 150-166 km/h, la tempête se déplaçait dans l’axe ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 25 km/h.

Grosses vagues

La partie nord de la Mer Orientale subit des vents soufflant à 62-102 km/h, avec des rafales de 103 à 149 km/h près de son centre et des pointes de 184 à 201 102 km/h, et voit déferler des vagues allant jusqu’à 6-8m mètres de haut.

À partir du soir du 5 octobre, le nord du golfe du Tonkin (y compris les zones spéciales de Bach Long Vi, Vân Dôn, Cô Tô, Cat Hai et l’île de Hon Dâu), des vents de 62 à 88 km/h et des vagues de 2 à 4 m sont attendus.

Près de l’oeil de la tempête, les vents pourraient souffler à 89-117 km/h avec des pointes à 150-166 km/h, soulevant des vagues d’une hauteur comprise entre 3 et 5 mètres dans une mer déchaînée, très dangereuse pour les navires.

Les ondes de tempête de 0,4 à 0,6 m pourraient se produire dans les zones côtières de la province de Quang Ninh et de la ville de Hai Phong. À l’intérieur des terres, à partir de la nuit du 5 octobre, des provinces allant de Quang Ninh à Ninh Binh, les vents pourraient s’intensifier jusqu’aux niveaux 6-7 (39-61 km/h) et atteindre les niveaux 8-9 (62-88 km/h)

Du 5 au 7 octobre, des pluies fortes à très fortes sont attendues dans la région du Nord, Thanh Hoa et Nghê An pourraient subir des précipitations moyennes de 100 à 200 mm, voire localement supérieures à 300 mm. Dans les régions montagneuses et moyennes du Nord, les précipitations seraient de 150 à 250 mm, voire localement supérieures à 400 mm.

Dans la région de Hanoï, du 6 au petit matin jusqu’à la fin du 7 octobre, des pluies modérées, fortes et parfois violentes sont attendues, avec des précipitations moyennes de 70 à 150 mm, voire localement supérieures à 250 mm.

Deux scénarios possibles

Des températures de surface de la mer favorables, autour de 29°C, et un faible cisaillement du vent dans le nord de la Mer Orientale favoriseront le développement de Matmo. Parallèlement, un anticyclone subtropical déviant la tempête vers l’ouest pourrait accroître sa vitesse à 25-30 km/h.

Le Professeur associé Dr. Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, a présenté deux scénarios majeurs concernant les impacts du typhon Matmo lorsqu’il touchera terre au Vietnam. Les provinces de Quang Ninh, Hai Phong et Ninh Binh sont les plus menacées.

Photo : VNA/CVN

Dans le premier scénario, le plus probable (avec une probabilité de 70 à 75%), l’anticyclone subtropical s’affaiblit et se déplace vers l’est, forçant Matmo à se déplacer davantage vers le nord et à traverser les terres, à l’instar du typhon Ragasa.

Dans le second scénario, plus extrême (avec une probabilité de 25 à 30 %), l’anticyclone subtropical reste relativement fort, forçant Matmo à se déplacer principalement au-dessus de la mer et à s’affaiblir moins.

Les métérologues publieront des mises à jour sur la progression de Matmo, quatre prévisions par jour dans un premier temps, puis huit par jour à partir de l’après-midi du 3 octobre, lorsque la tempête est entrée dans la Mer Orientale.

VNA/CVN