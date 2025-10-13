Inondations : réception de l’aide d’urgence japonaise en faveur des populations sinistrées

Le Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles (relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement) a réceptionné cet après-midi le 13 octobre, à l'aéroport de Nôi Bài (Hanoï), une cargaison d'aide internationale d'urgence de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), destinée aux populations sinistrées de la province de Bac Ninh.

>> Inondations dévastatrices : 18 morts et plus de 7.000 milliards de dôngs de dégâts

>> Des provinces du Nord s’efforcent de se rétablir après les fortes inondations

>> Le ministère des Finances mobilise la réserve d’État pour Cao Bang et Lang Son

Photo : VGP/CVN

Il s'agit de la première livraison d'aide humanitaire internationale destinée aux localités vietnamiennes touchées par les typhons Bualoi et Matmo qui ont frappé le pays récemment.

Nguyên Van Tiên, chef adjoint dudit Département, a officiellement réceptionné les biens de première nécessité. La partie japonaise était représentée par Ito Naoki, ambassadeur du Japon au Vietnam, et Sugano Yuichi, représentant en chef de la JICA au Vietnam.

Le lot d’aide comprend 40 équipements de filtration d’eau, 5.100 couvertures, 1.000 récipients en plastique pour le stockage de l’eau, ainsi que 50 bâches polyvalentes. Ces matériels seront acheminés dès le 14 octobre vers la province de Bac Ninh pour distribution aux populations touchées.

Lors de la cérémonie Ito Naoki, ambassadeur du Japon au Vietnam, a exprimé ses profondes condoléances au gouvernement et au peuple vietnamien pour les pertes et les dommages causés par les récentes inondations, en particulier dans les régions Nord et Centre-Nord.

De son côté, Nguyên Van Tiên, a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien du gouvernement et du peuple japonais. Il a réaffirmé l'engagement de son Département à assurer pleinement son rôle de coordination, en acheminant rapidement l'aide à la province de Bac Ninh afin qu'elle puisse être distribuée aux populations affectées.

Outre l'envoi du Japon, le Département prévoit de recevoir prochainement de l'aide humanitaire des gouvernements australien et russe, du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire (Centre AHA) ainsi que de nombreuses autres organisations internationales.

Ces ressources comprendront des articles essentiels, des kits de cuisine et de subsistance, du matériel de réparation de maisons, des équipements de filtration d'eau et d'hygiène personnelle, ainsi que des fonds. L'aide sera distribuée aux localités les plus touchées, à savoir les provinces septentrionales de Lang Son, Cao Bang, Thai Nguyên, Tuyên Quang et Bac Ninh.

VNA/CVN