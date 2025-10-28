Hanoï signale une hausse des cas de dengue, de fièvre aphteuse et de rougeole

Hanoï a enregistré près de 400 cas de dengue, ainsi que des centaines de cas de fièvre aphteuse et de rougeole entre le 17 et le 24 octobre, selon le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoï.

La ville a signalé 392 cas de dengue dans 104 quartiers et communes, soit 38 cas de plus que la semaine précédente, et aucun décès. Les foyers les plus touchés étaient Dân Hoa (18 cas), Thanh Oai (15), Hoa Xa (12), Tây Hô (11), ainsi que Hông Son et Tu Liêm (10 chacun).

Depuis le début de l’année, Hanoï a enregistré 3.808 cas de dengue, soit une baisse de 25% par rapport à la même période en 2024, mais de nouvelles flambées épidémiques apparaissent et le nombre de cas est en hausse. Douze nouveaux foyers épidémiques ont été recensés cette semaine, dont 27 sont toujours actifs.

Le nombre de cas de cas de syndrome pieds-mains-bouche (MMPB) a atteint 187 dans 74 quartiers et communes, soit 56 de plus que la semaine précédente. Le nombre total de cas cette année dépasse les 5.200, soit le double de celui de la même période en 2024.

Le nombre de cas de rougeole a atteint 17 dans 12 quartiers et communes au cours de la semaine, portant le total annuel à 4.432, dont un décès. La ville a également enregistré un cas de coqueluche à Thanh Xuân, un cas de tétanos chez l’adulte à Yên Hoa, et aucun décès.

Le CDC de Hanoï a intensifié la surveillance et la gestion des épidémies dans les zones à haut risque telles que Hông Son, Tiên Thang, Bô Dê et Dân Hoa.

Il a également coordonné des inspections environnementales et des prélèvements d’eau sur les principaux sites d’événements internationaux, notamment le bâtiment de l’Assemblée nationale, le Centre d’exposition du Vietnam (VEC), le Centre national des congrès de Hanoï et l’hôtel JW Marriott.

Au cours de la semaine à venir, les postes sanitaires locaux continueront de surveiller les patients et les épidémies, de suivre les indices de larves de moustiques et de mettre en œuvre des mesures de contrôle, notamment des pulvérisations de larvicides et de produits chimiques dans les zones à haut risque.

Le dépistage sanitaire à l’aéroport international de Nôi Bài sera également renforcé afin de détecter rapidement les cas suspects et d’assurer une prévention et un contrôle rapides de la maladie.

