Quatre décennies de lutte contre la pauvreté : pour que personne ne soit laissé de côté

Depuis le lancement de l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau), le Vietnam a réalisé un véritable “miracle” dans la réduction de la pauvreté : des dizaines de millions de personnes sont sorties du dénuement pour accéder à une vie stable. Ce succès résulte d’une vision stratégique, de politiques cohérentes et de la mobilisation de l’ensemble de la société.

>> Le Vietnam, un modèle inspirant contre la pauvreté

>> Stimuler la volonté de se donner les moyens d’échapper à la pauvreté

Photo : VNA/CVN

Outre la réduction du taux de pauvreté, le pays a accompli des progrès dans l’éducation, la santé, l’égalité des genres et la protection sociale. L’électrification rurale, routes, écoles et dispensaires ont transformé les régions autrefois enclavées.

1993-2000 : lancement des programmes nationaux de réduction de la pauvreté

Après la réunification, le pays faisait face à une économie agricole arriérée, avec plus de 70% de ménages pauvres. Le tournant historique est venu en 1986, lorsque le Parti et l’État ont engagé la transition d’une économie planifiée vers une économie de marché à orientation socialiste. Cette réforme a ouvert la voie à la prospérité pour des millions de Vietnamiens.

En 1993, le Vietnam a pour la première fois adopté un seuil national de pauvreté fondé sur le revenu, posant les bases d’un système de politiques sociales modernes. Cette même année, le gouvernement a lancé le Programme national du refus de la famine et de réduction de la pauvreté, axé sur le soutien à la production, le développement des infrastructures et le crédit préférentiel pour les ménages défavorisés.

En 1998, la Décision N°135/QD-TTg du Premier ministre a approuvé le Programme de développement socio-économique des communes particulièrement défavorisées des zones montagneuses et reculées. Grâce au déploiement dudit programme, des milliers de kilomètres de routes rurales, des écoles, dispensaires et ponts ont été construits, marquant un progrès considérable pour les régions pauvres.

Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté du Vietnam est passé de 58% en 1993 à 37% en 1998 - l’une des baisses les plus rapides au monde à l’époque.

2001-2010 : atteindre avant le terme les Objectifs du millénaire sur la réduction de la pauvreté

En entrant dans le XXIe siècle, le Vietnam a accéléré son industrialisation et sa modernisation liées à l’objectif du développement durable.

Photo : VNA/CVN

La réduction de la pauvreté est alors devenue une priorité nationale, concrétisée par les Programmes cibles 2001-2005 puis 2006-2010. Ceux-ci ont renforcé l’accès à la production, aux infrastructures, à la formation et aux services sociaux de base aux personnes démunies.

Les politiques novatrices se sont multipliées : la Décision N°134/2004 sur l’aide au logement, à la terre et à l’eau pour les minorités ethniques pauvres ; la Décision N°167/2008 sur le soutien au logement pour les ménages défavorisés ; et la Résolution N°30a/2008/NQ-CP en faveur de 61 districts les plus pauvres. La Banque des politiques sociales a par ailleurs permis à des millions de familles d’accéder à des prêts productifs.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces efforts, le taux de pauvreté a chuté de 37,4% en 1998 à 9,45% en 2010 (ancien seuil). En 2008, le Vietnam a atteint sept ans avant l’échéance l’Objectif du millénaire des Nations unies sur la réduction de la pauvreté - un succès salué comme l’un des plus remarquables de la région Asie-Pacifique.

2011-2020 : vers une réduction de la pauvreté multidimensionnelle et durable

Le Vietnam entre dans la nouvelle décennie avec des exigences plus élevées. Le nouveau défi était d’assurer la qualité et la durabilité des résultats obtenus. Le gouvernement a adopté la Stratégie de développement durable 2011-2020 et le Programme cible national de réduction durable de la pauvreté (2011-2015, puis 2016-2020). Ces programmes visaient à réduire les inégalités régionales tout en consolidant la croissance inclusive.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Les politiques emblématiques comprenaient : crédits préférentiels élargis aux ménages pauvres et quasi pauvres ; aides au logement rural ; programme de construction de la Nouvelle Ruralité intégrant les critères de réduction de la pauvreté à ceux de l’éducation, de la santé et des infrastructures ; et la Résolution N°80/NQ-CP (2011) sur la réduction durable de la pauvreté fondée sur les droits humains.

Le Vietnam est devenu, dès 2016, l’un des premiers pays au monde à appliquer le seuil de pauvreté multidimensionnel, prenant en compte non seulement le revenu, mais aussi l’accès à la santé, l’éducation, l’eau, l’information et la sécurité sociale.

Entre 2011 et 2020, le taux national de pauvreté a reculé en moyenne de 1 à 1,5% par an, pour atteindre 2,75% en 2020. Le revenu moyen des ménages pauvres a été multiplié par 1,6 depuis 2015. Les provinces naguère les plus démunies, telles que Hà Giang, Diên Biên, Quang Binh ou Kon Tum, ont connu un essor visible, tant du point de vue des infrastructures que du niveau de vie des populations.

L’ONU et la Banque mondiale ont reconnu le Vietnam comme l’un des rares pays à maintenir ses acquis sociaux malgré les crises économiques, la pandémie et le changement climatique - une réussite attribuée à l’approche “le peuple comme acteur central, l’État comme catalyseur et la société comme partenaire”.

Depuis 2021 : une approche multidimensionnelle, inclusive et durable

Le 13ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam a fixé l’objectif de poursuivre la réduction “multidimensionnelle, inclusive et durable” de la pauvreté, avec un rythme annuel de 1 à 1,5 %. Le Secrétariat du Parti a publié la Directive N°05-CT/TW (23 juin 2021) pour renforcer la direction du Parti dans ce domaine jusqu’en 2030.

Pour la période 2021-2025, outre les deux programmes nationaux existants sur la réduction de la pauvreté et la Nouvelle Ruralité, l’Assemblée nationale a approuvé le Programme cible de développement socio-économique des zones ethniques et montagneuses (2021-2030).

Le Bureau Politique a adopté six Résolutions régionales définissant les orientations de développement économique, de sécurité et de défense jusqu’en 2030, avec une vision à 2045, précisant les objectifs de réduction durable de la pauvreté pour chaque région.

Le gouvernement met également en œuvre plusieurs politiques clés : crédit préférentiel pour ménages pauvres et quasi pauvres ; soutien à la production dans les zones montagneuses ; programme d’un million de logements sociaux ; et autres initiatives en faveur de la sécurité sociale et du développement rural.

Les résultats sont encourageants : fin 2024, le taux national de pauvreté multidimensionnelle (pauvres et quasi pauvres) était de 4,06%, tandis que dans les districts les plus démunis, il reculait de plus de 6% par an, dépassant les objectifs fixés. Des millions de familles ont eu accès aux prêts, aux soins, à l’éducation, au logement, à l’eau potable et à l’information - preuve tangible de l’efficacité des politiques publiques.

Photo : VNA/CVN

Au-delà du soutien matériel, cette phase met l’accent sur le développement humain et l’autonomie des ménages pauvres. Les modèles de subsistance adaptés au changement climatique dans le delta du Mékong, la diversification agricole dans les Hauts plateaux du Centre ou le tourisme communautaire dans la région montagneuse du Nord ont contribué à la création d’emplois et à la réduction durable de la pauvreté.

Photo : VNA/CVN

En quatre décennies, le Vietnam a réussi à construire un modèle de réduction de la pauvreté à la fois humain, efficace et durable, fondé sur des politiques cohérentes, une volonté politique constante et la solidarité nationale. D’un pays marqué par la famine, le Vietnam est devenu un exemple mondial en matière de lutte contre la pauvreté.

Mais le chemin se poursuit. Dans un contexte où la pauvreté ne se résume plus au manque matériel, mais aussi au manque d’accès aux connaissances et aux opportunités, le Vietnam continue d’innover et d’agir avec détermination pour que personne ne soit laissé en marge du développement.

VNA/CVN