Le Vietnam mobilise toutes ses forces face aux pluies et inondations au Centre

Face aux pluies diluviennes et aux inondations graves qui frappent actuellement plusieurs localités du Centre du Vietnam, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé, le 27 octobre 2025, la dépêche officielle N°203/CĐ-TTg, demandant aux ministères, aux branches et aux autorités locales de mettre en œuvre des mesures urgentes de prévention, de secours et de redressement, afin de garantir la sécurité de la population et de rétablir rapidement la vie normale dans les zones sinistrées.

La dépêche est adressée aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Ngai, ainsi qu’aux ministères de la Défense, de la Police, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, et à d’autres organismes concernés. Elle souligne la nécessité de diriger de manière résolue et efficace les actions de prévention et de réponse face aux fortes pluies, aux inondations, aux glissements de terrain et aux crues soudaines, conformément à la dépêche N°202/CĐ-TTg du 22 octobre 2025 du Premier ministre.

Assurer la sécurité absolue de la population

Les autorités locales sont invitées à suivre de près la situation météorologique, à actualiser en temps réel les prévisions et à informer la population de manière rapide et précise, afin d’éviter toute surprise face aux phénomènes naturels extrêmes. La communication et la sensibilisation doivent être renforcées pour aider les habitants à acquérir les compétences nécessaires en matière de prévention et d’évacuation, notamment dans les zones exposées aux glissements de terrain, aux crues subites et aux inondations prolongées.

Il est demandé aux provinces de repérer et de signaler rapidement les zones à haut risque et d’évacuer préventivement les habitants vers des endroits sûrs. Des équipes de secours et d’intervention doivent être déployées pour assurer la circulation, guider les habitants et venir en aide aux zones susceptibles d’être isolées par les inondations ou les glissements de terrain.

La dépêche insiste également sur la nécessité d’assurer la sécurité des digues, barrages et réservoirs, en coordonnant étroitement la gestion des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques entre le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et celui de l’Industrie et du Commerce, de manière scientifique, sûre et efficace, afin de réduire le niveau des crues et d’atténuer les inondations en aval.

En fonction de la situation locale, les présidents des Comités populaires peuvent décider la suspension temporaire des cours pour garantir la sécurité des élèves. Parallèlement, ils doivent organiser les secours d’urgence, distribuer vivres, eau potable, médicaments et produits de première nécessité, afin qu’aucun habitant ne souffre de la faim, du froid ou d’un manque de soins médicaux.

Dès la décrue, les localités sont appelées à mobiliser les forces disponibles pour nettoyer, désinfecter et prévenir les épidémies, tout en aidant la population à réparer les habitations, relancer la production agricole et rétablir la vie quotidienne. La sécurité du retour à l’école et les soins de santé pour les habitants doivent rester des priorités absolues.

Une coordination intersectorielle renforcée

Parallèlement aux efforts des provinces, les ministères concernés se voient confier des tâches précises afin de garantir une réponse coordonnée et efficace.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de suivre étroitement les prévisions météorologiques, de fournir des informations exactes et rapides sur les pluies, les risques de crues et de glissements de terrain. Il doit également veiller à la sécurité des navires de pêche, des digues, des barrages et des activités agricoles, et coopérer avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour assurer la gestion sûre et rationnelle des systèmes interconnectés de réservoirs.

Le ministère de la Construction doit déployer immédiatement les moyens humains et matériels nécessaires pour réparer les routes, les ouvrages et les infrastructures endommagés, en garantissant la sécurité et la fluidité du trafic, notamment sur les axes autoroutiers en construction dans les zones touchées.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé d’assurer la sécurité des barrages hydroélectriques, du réseau électrique et des zones industrielles, afin de limiter les pertes économiques.

Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique doivent préparer leurs forces et équipements pour participer aux opérations d’évacuation, de secours et de sauvetage dès que les autorités locales en feront la demande.

En outre, les ministères de l’Éducation et de la Formation, de la Santé, des Sciences et Technologies, de la Culture, des Sports et du Tourisme sont invités, chacun selon ses compétences, à collaborer étroitement avec les autorités locales afin de réduire les impacts des intempéries sur leurs secteurs respectifs.

Un dispositif national de coordination et d’information

Le Bureau du Comité national de défense civile est chargé de suivre l’évolution de la situation, de mobiliser et coordonner les forces et les moyens nécessaires pour soutenir les provinces en difficulté.

Les médias nationaux, notamment la Télévision du Vietnam (VTV), la Voix du Vietnam (VOV) et l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), doivent informer rapidement sur la situation des catastrophes naturelles et les mesures de réponse mises en œuvre, tout en diffusant des conseils pratiques et des compétences d’auto-protection à destination de la population.

Le Bureau du gouvernement assurera le suivi et la supervision de la mise en œuvre de la dépêche, et informera le Premier ministre et le vice-Premier ministre chargé du dossier de toute situation urgente nécessitant des décisions supplémentaires.

La dépêche N°203/CĐ-TTg reflète la volonté ferme du gouvernement vietnamien de mobiliser l’ensemble du système politique afin de protéger la population, minimiser les pertes et accélérer le redressement dans les provinces du Centre.

Dans tous les cas, la vie et la sécurité des citoyens doivent rester la priorité absolue. Le gouvernement appelle à une action rapide, coordonnée et solidaire pour réparer les dégâts, relancer la production et rétablir les infrastructures essentielles, permettant ainsi aux habitants du Centre du pays de surmonter les difficultés et retrouver une vie stable après la catastrophe.

