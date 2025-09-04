Sous-commission du CEN : 1re réunion sur les documents juridiques et le traitement des plaintes

La sous-commission du Conseil électoral national (CEN) chargée des documents juridiques et du traitement des plaintes a tenu sa première réunion le 4 septembre.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, les délégués ont délibéré sur des projets de résolutions concernant le règlement intérieur et les affectations des membres de la sous-commission, ainsi que sur un projet de rapport à soumettre à la CEN. La sous-commission a également procédé à un examen complet de ses activités depuis sa création, notamment le suivi de la publication des documents juridiques et la coordination avec le bureau de la CEN et les organismes concernés afin d'accélérer les processus de mise en œuvre.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, qui préside également la sous-commission, a déclaré que le rôle de cette dernière est de conseiller la CEN et les autorités locales sur la publication des documents juridiques, de superviser la promulgation des documents par les organismes désignés, de traiter les plaintes et les dénonciations liées aux élections, et de fournir un soutien consultatif à la CEN pour les réponses officielles.

Il a souligné que les élections se dérouleront dans le contexte de la restructuration en cours de l'appareil politique, ce qui nécessitera un délai de préparation plus court ainsi qu'une coordination et un encadrement plus précis.

La restructuration gouvernementale a entraîné des changements fonctionnels et opérationnels dans l'ensemble du système politique, a-t-il déclaré, exhortant la sous-commission à s'appuyer sur les documents de la législature précédente tout en les adaptant aux exigences du prochain contexte.

Il a chargé l'équipe de soutien d'intégrer les avis des membres et de finaliser les projets de résolutions et de rapports, et a souligné la nécessité d'une coordination plus étroite et d'un soutien mutuel pour garantir un travail de la plus haute qualité.

Concernant le règlement intérieur, il a proposé de scinder le sous-comité en groupes spécialisés, placés sous la direction directe du directeur ou des vice-directeurs, et se concentrant sur les documents juridiques et la résolution des plaintes, des dénonciations et des problèmes connexes. Cette mesure permettrait de régler rapidement les affaires courantes et imprévues.

Nguyên Khac Dinh a également souligné l'importance d'une répartition équilibrée des tâches entre les membres du sous-comité afin de garantir une réponse rapide aux problèmes émergents.

VNA/CVN