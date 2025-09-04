Coopération éducative : le Vietnam participe à la Faculté Russie - Asie

En marge du 10 e Forum économique oriental à Vladivostok, l’Université fédérale d’Extrême-Orient (DVFU) a officiellement inauguré sa Faculté Russie - Asie (RAF), une structure en réseau reliant les principales universités de la région Asie-Pacifique afin de former une nouvelle génération d’experts hautement qualifiés.

>> Coopération éducative entre des localités vietnamiennes et chinoises

>> Vietnam - France : développement de la coopération éducative et scientifique

>> Promouvoir la coopération éducative entre le Vietnam et le Japon

Photo: VNA/CVN

Le Vietnam était représenté par le professeur agrégé et docteur Nguyên Van Long, recteur de l’Université des études de langues étrangères de l’Université de Dà Nang, marquant l’engagement vietnamien dans cette initiative stratégique.

La RAF est la première plateforme en Russie à fédérer des programmes communs de formation avec des universités partenaires de Chine, d’Inde, du Vietnam, de Thaïlande et d’autres pays d’Asie-Pacifique. Le projet vise à établir des instituts de recherche conjoints, développer des doubles diplômes et former des professionnels adaptés aux marchés russe et asiatique, dans des disciplines allant des sciences humaines et sociales à l’économie, l’ingénierie et la technologie. Les étudiants suivront un modèle intégré d’apprentissage entre la DVFU et les universités partenaires.

Selon son recteur Boris Korobets, la DVFU prévoit d’ici 2027 d’intégrer au moins vingt programmes communs avec des universités de la région.

Lors de la cérémonie, plusieurs protocoles d’accord ont été échangés, dont un programme "Relations internationales" mené avec l’Université normale de Chine de l’Est et l’Université des études de langues étrangères de l’Université de Dà Nang.

Dans une interview accordée à la VNA, le professeur agrégé et docteur Nguyên Van Long a salué cette initiative et exprimé l’espoir qu’elle offrira de nombreuses opportunités de formation de qualité aux étudiants vietnamiens. L’Université de Dà Nang prévoit de lancer le programme dès l’année universitaire 2026-2027 : deux années d’études au Vietnam puis deux années dans les universités partenaires, avec un double diplôme à la clé.

Les parties ont également convenu d’explorer d’autres projets éducatifs et scientifiques, de développer les échanges académiques et d’organiser des événements conjoints.

VNA/CVN