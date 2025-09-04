Le PM appelle à des solutions innovantes pour transformer les institutions en atout

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de mesures innovantes pour transformer le cadre institutionnel en atout national lors de la session législative du gouvernement du mois d’août, qui s’est concentrée sur l’examen de 15 projets de loi et d’un dossier de politique juridique.

Soulignant que le renforcement et le perfectionnement des institutions demeurent l’une des trois avancées stratégiques, le chef du gouvernement a noté que, depuis le début de son mandat, le Parti, l’État et le gouvernement ont privilégié un leadership décisif, synchrone et efficace en matière de développement juridique, obtenant des résultats importants contribuant à la réussite nationale.

Il a cité les orientations du secrétaire général Tô Lâm lors de la session extraordinaire du Comité directeur central du 5 août 2025, exigeant que le développement et le contrôle de l’application de la loi deviennent des tâches centrales, essentielles, approfondies et régulières dans tous les secteurs et toutes les localités.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré que, dès le début de son mandat, les ministres et les responsables d’agences ont été chargés de diriger personnellement le développement et le perfectionnement institutionnels, sous la supervision de la Commission de contrôle du Comité du Parti du gouvernement.

Il a appelé à une plus grande détermination, à une action décisive et efficace dans l’élaboration des lois, au soutien des subordonnés, à l’innovation en réduisant les procédures administratives inutiles et à la résolution rapide des goulots d’étranglement juridiques afin de mobiliser des ressources pour atteindre les objectifs de croissance du PIB de 8,3 à 8,5% cette année et de deux chiffres dans les années à venir, réalisant ainsi les deux objectifs du centenaire.

Dans la perspective de la 10e session de la XVe Assemblée nationale, le gouvernement prévoit de soumettre environ 112 rapports et documents, dont 47 projets de loi et de résolution.

Le chef du gouvernement a souligné que ces documents sont essentiels pour finaliser le cadre juridique, améliorer l’efficacité de la gestion de l’État dans des domaines clés, créer un environnement juridique ouvert et favorable aux citoyens et aux entreprises, protéger leurs droits et intérêts légitimes, et concilier les intérêts de l’État, des citoyens, des entreprises et des partenaires.

Il a appelé à une identification claire des dispositions supprimées, modifiées ou ajoutées, des allègements des procédures administratives, des questions de décentralisation, des divergences d’opinions et des questions nécessitant une orientation gouvernementale.

Enfin, il a demandé aux participants de faire preuve de rigueur intellectuelle et de responsabilité, de maintenir des interventions concises et ciblées sur les principaux points litigieux afin de recueillir les commentaires du gouvernement, et aux agences de rédaction de poursuivre la consultation publique, d’impliquer des experts, de s’inspirer de l’expérience internationale et de collaborer étroitement avec les organismes concernés afin de garantir des soumissions ponctuelles et de qualité à l’Assemblée nationale.

