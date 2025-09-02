Hanoï

Le Vietnam célèbre 80 ans d'indépendance dans une ferveur nationale

Le matin du 2 septembre, Hanoï s’est embrasée d’un élan patriotique : des millions de citoyens, drapeaux en main, ont convergé vers la place Ba Dinh pour célébrer les 80 ans de la Fête nationale dans une ferveur populaire sans précédent.

>> Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale

>> Le chef du Parti appelle à l'unité pour concrétiser les ambitions

>> Démonstration de puissance navale pour les 80 ans de la Fête nationale

>> Policières d'élite au défilé des 80 ans

Photo : VNA/CVN

Partout au pays, des millions de personnes se sont connectées, vibrant au rythme des colonnes en marche, dans un moment sacré pour se souvenir des sacrifices gravés dans l'histoire, savourer la paix durement acquise du présent et renouveler une confiance sereine en l'avenir.

La veille au soir, Hanoï était déjà en effervescence. Les rues menant à la place historique Ba Dinh et les itinéraires du défilé étaient bondés de résidents locaux, de touristes et de personnes venues des régions montagneuses du Nord, du Centre et du Sud, venues assister à ce spectacle historique.

Parmi eux se trouvaient des vétérans de guerre, le visage buriné illuminé par la détermination, qui avaient obtenu des places prioritaires mais avaient préféré veiller toute la nuit dans les rues entourant la place Ba Dinh. L'épuisement n'était pas de taille ; pour eux, cette journée n'était pas seulement une célébration, mais un témoignage vivant de l'indépendance, un rappel du privilège de la paix.

Photo : VNA/CVN

Alors que la cérémonie officielle commençait et que l'hymne national retentissait, les spectateurs de toutes générations, des personnes âgées aux vétérans décorés de médailles, en passant par les enfants encore timides, se tenaient debout, les yeux rivés sur le drapeau national. Soudain, la foule se mit à chanter, les mains jointes au cœur, leurs voix s'élevant en un chœur si rauque et si résonnant qu'il en fit couler les larmes.

Chaque pas des soldats et les rythmes martiaux résonnant dans les rues de Hanoï touchaient profondément les spectateurs, suscitant un profond sentiment de fierté nationale.

Les formations disciplinées des unités militaires traversant la place Ba Dinh étaient plus qu'une démonstration de la puissance militaire du Vietnam, elles incarnaient aussi un esprit inflexible, un message délivré avec une confiance tranquille aux dirigeants et responsables étrangers parmi les spectateurs ainsi qu'à leurs amis internationaux.

Quatre-vingts ans ont passé, mais le chant héroïque de l'Automne de l'Indépendance résonne encore, exhortant chaque génération de Vietnamiens à persévérer. La foule qui se joint aujourd'hui à la marche est une preuve éclatante que la force de la nation ne réside pas loin, mais dans des millions de cœurs partageant la même aspiration.

VNA/CVN