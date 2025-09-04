La Zone de guerre D, témoin de l’histoire de l’Agence de presse de libération

L’Agence de presse de libération a vu le jour le 12 octobre 1960 dans la forêt de Chang Riêc, province de Tây Ninh (Sud). Dès sa création, elle a accompagné la nation durant la libération du Sud et la réunification du pays.

Face aux difficultés de la guerre, l’Agence de presse de libération a procédé à des dizaines d’évacuations pour garantir la sécurité de ses informations et échapper à la détection ennemie. De 1961 à 1962, son quartier général s’est établi dans la Zone de guerre D, située dans la commune de Ma Dà, province de Dông Nai. Ce lieu stratégique fut le théâtre de la diffusion de nombreux bulletins officiels essentiels, permettant à l’agence de remplir efficacement sa mission d’information sur le front.

Photo : VNA/CVN

La Zone de guerre D, témoin des sacrifices

Nguyên Thi Thuy, guide au Centre culturel et historique de la Zone de guerre D, décrit ce site comme une "terre sacrée", imprégnée du sang de milliers de jeunes soldats tombés pour la réunification nationale.

Elle rappelle que de 1961 à 1962, le Comité central pour le Sud-Vietnam y avait installé son quartier général, faisant de cette zone un complexe historique comprenant un cimetière, un mémorial, un temple aux martyrs et 12 stèles commémoratives. Parmi elles, la stèle de la station de Radio de la libération et de l’Agence de presse de libération du Sud, inaugurée en 2014, rend hommage aux activités de l’agence durant la guerre.

Nguyên Minh Tân, ancien télégraphiste de l’Agence de presse de libération, né en 1948, se souvient de l’importance vitale des dépêches transmises depuis la Zone de guerre D. Elles assuraient la liaison entre les unités stationnées dans les zones montagneuses et forestières, tout en tenant informés les dirigeants du Parti et de l’État de l’évolution du conflit.

Un lieu de mémoire et d’éducation historique

Bùi Van Toan, directeur adjoint du Centre culturel et historique de la Zone de guerre D, indique que le site accueille chaque année plus de 50.000 visiteurs.

Photo : VNA/CVN

La Zone de guerre D abritait également l’Hôpital K72, où des milliers de cadres et soldats grièvement blessés ont été soignés, et où beaucoup ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale. Chaque 21 avril, une cérémonie commémorative collective est organisée pour honorer les martyrs dont les dates exactes de décès n’ont pu être établies. La visite du site permet de mesurer les sacrifices consentis par les forces révolutionnaires, ainsi que le dévouement des cadres, journalistes et éditeurs de l’Agence de presse de libération.

Le 15 septembre 1945, l’Agence vietnamienne d’information, fondée par décision du Président Hô Chi Minh, publiait l’intégralité de la Déclaration d’indépendance ainsi que la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, en vietnamien, en anglais et en français. Depuis, cette date est devenue la Journée commémorative de l’Agence vietnamienne d’information.

Après la réunification nationale, en 1976, l’Agence vietnamienne d’information et l’Agence de presse de libération ont fusionné, ouvrant une nouvelle ère. Le 12 mai 1977, l’Assemblée nationale a adopté la résolution N°54/NQ-QHK6, officialisant le nom vietnamien de l’agence : "Thông tấn xã Việt Nam" (Agence vietnamienne d’information). Aujourd’hui, la VNA poursuit sa mission d’innovation, contribuant activement à la construction et à la défense de la Patrie, tout en assurant un flux continu d’informations officielles.

VNA/CVN