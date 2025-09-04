Environ 12,35 millions de milliards de dôngs mobilisés pour transformer les zones rurales

Le Vietnam envisage de fusionner deux programmes nationaux en un programme unique, consacré à la construction de la Nouvelle ruralité et à la réduction durable de la pauvreté pour la période 2026-2035, avec une enveloppe financière estimée à 12,35 millions de milliards de dôngs (près de 468 milliards de dollars).

>> Transformation numérique : Hâu Giang trace la voie des "campagnes intelligentes"

>> La Nouvelle ruralité et la réduction de la pauvreté au cœur d'une réunion nationale

>> Le développement rural et la réduction de la pauvreté doivent produire des résultats tangibles

Selon le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme souple et efficace, d’assurer la coordination entre ministères et localités, de continuer à investir dans les infrastructures, tout en préservant les valeurs culturelles et l’identité des communautés locales, notamment celles des minorités ethniques.

Photo : VNA/CVN

Pour Ngô Truong Son, chef du Bureau central de coordination pour la Nouvelle Ruralité, cette fusion traduit une forte volonté politique en matière de rationalisation de l’appareil du système politique, d’amélioration de la gestion et de renforcement de la coopération interrégionale, tout en plaçant les citoyens au centre.

Le programme sera mis en œuvre en deux phases (2026-2030 et 2031-2035) dans toutes les 34 villes et provinces du pays, couvrant toutes les unités de niveau communal et l’ensemble des villages et hameaux. Les ressources prévues s’élèvent à 4,93 millions de milliards de dôngs pour la première phase et 7,42 millions pour la seconde.

Pour 2026-2030, le budget central apportera 180.000 milliards de dôngs (3,7% du total), les budgets locaux environ 450.000 milliards (9,1%), le crédit 3.400.000 milliards (69%) et les entreprises et habitants 500.000 milliards (10,1%).

Les bénéficiaires incluront les ménages pauvres, quasi-pauvres ou récemment sortis de la pauvreté, ainsi que les communautés, coopératives et entreprises, avec une priorité donnée aux zones rurales et défavorisées.

Le programme comprend 11 groupes de contenus et 63 tâches, portant principalement sur le développement économique durable en zone rurale, l’épanouissement des produits OCOP (One Commune One Product), le tourisme agricole et communautaire, dans une optique verte et inclusive…

Selon une évaluation de l’état d’avancement de la construction de la Nouvelle ruralité après le 1er juillet 2025, dans l’optique de la période 2026-2030, environ 1.719 communes sur 2.621 (soit 65,6%) seraient en mesure de satisfaire aux critères de la Nouvelle Ruralité fixés pour la période 2021-2025.

En matière de réduction durable de la pauvreté, l’application des nouveaux critères multidimensionnels pour 2026-2030 anticipe un taux national de 11,7%, avec près de 350 communes affichant un taux supérieur à 50%.

VNA/CVN