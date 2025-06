Le Conseil électoral national est constitué avec en tête le plus haut législateur

La décision de créer le Conseil électoral national (CEN) a été prise en vertu de la Résolution N°211/2025/QH15, tandis que la nomination de Trân Thanh Mân, membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale, à la présidence du CEN a été prise en vertu de la Résolution n°212/2025/QH15.

La Résolution N°215/2025/QH15 approuve la proposition du président du CEN concernant la liste des vice-présidents et des membres du CEN.

En conséquence, le Conseil sera composé de quatre vice-présidents : Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central (CC) du Parti et vice-présidente de l’Assemblée nationale, vice-présidente permanente du CEN et cheffe de son sous-comité du personnel ; Nguyên Hoà Binh, membre du Politburo et vice-Premier ministre permanent ; Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du CC du Parti et président du CC du Front de la Patrie du Vietnam ; et Vo Thi Anh Xuân, membre du CC du Parti et vice-présidente de la République. Il comprend également 14 autres membres.

L’Assemblée nationale a également approuvé une série de résolutions concernant les affaires du personnel.

En vertu de la Résolution N°210/2025/QH15, le Comité permanent de la 15e Assemblée nationale est maintenu à 20 personnes, que sont le président de l’Assemblée nationale, six vice-présidents et 13 membres du Comité permanent.

VNA/CVN