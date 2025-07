Le Conseil électoral national tient sa première réunion

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a déclaré que le Conseil électoral national, créé lors de la récente 9e session de la XVe législature de l’AN, a tenu sa première réunion afin de lancer les préparatifs des élections des députés de la XVIe législature de l’AN et des membres des Conseils populaires de tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars prochain.

Le président de l'Assemblée nationale a qualifié cette élection d'événement politique majeur, soulignant qu'il incarne le droit de maître du peuple et vise à élire des représentants exemplaires porteurs de la volonté et des aspirations du peuple.

Au cours de la réunion, les participants ont discuté de plusieurs propositions importantes, notamment un projet de résolution sur la répartition des tâches des membres du Conseil électoral national, le règlement intérieur du Conseil, une résolution sur la création des sous-comités du Conseil, la proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale concernant une résolution sur l'appareil d'appui du Conseil, un calendrier provisoire des réunions du Conseil et la désignation des agences chargées de la rédaction et de la publication des documents en vue des prochaines élections. L'ensemble des propositions a été approuvé à l'unanimité par les membres présents.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de poursuivre l'examen et de finaliser rapidement la répartition des missions des membres du Conseil électoral national. À l'issue de la réunion, le Comité permanent du Conseil adressera officiellement des demandes aux ministères, agences et organisations concernés afin de nommer du personnel pour les sous-comités.

Il a également demandé une révision approfondie des textes juridiques pour tenir compte des récentes réformes administratives telles que la restructuration d'agences centrales et les fusions d'unités administratives à différents niveaux.

Qualifiant cette première réunion d'étape fondatrice, le président du Conseil a affirmé que l'ensemble du processus électoral devra se conformer strictement aux principes de démocratie, de transparence et de légalité. Face à l'ampleur de la tâche et aux délais serrés, il a appelé à une préparation méticuleuse et à une collaboration étroite entre le Conseil, le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Front de la Patrie du Vietnam et l'ensemble des autorités locales.

Le rôle de supervision du peuple, du Front de la Patrie et des organisations socio-politiques a été jugé essentiel pour garantir des élections substantielles et efficaces. Parallèlement, une communication renforcée visera à mieux informer les citoyens de leurs droits et devoirs, tout en réfutant activement les informations fausses ou déformées concernant le scrutin.

La sélection des candidats a été identifiée comme un facteur clé du succès, devant respecter des procédures rigoureuses, objectives et transparentes pour assurer une représentation adéquate. Enfin, Trân Thanh Mân a encouragé une large adoption des technologies de l'information à toutes les étapes du scrutin afin d'assurer une coordination fluide du niveau central jusqu'aux échelons locaux à travers le pays.

VNA/CVN