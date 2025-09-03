Le Centre national des expos teinté de rouge : un vibrant hommage à la fierté nationale

À l’occasion de l’exposition "80 ans de parcours vers l’indépendance, la liberté et le bonheur", qui se tient actuellement au Centre national des expositions (VEC), des centaines de milliers de personnes arborent fièrement des vêtements et accessoires aux couleurs nationales - drapeau rouge à étoile jaune - témoignant ainsi de leur amour indéfectible pour la Patrie. Cette manifestation fait vibrer le lieu d’une intense fierté patriotique.

Photo : VEC/CVN

Chaque jour, ce grand événement attire des centaines de milliers de visiteurs venus admirer les réalisations du pays sur près de 260.000 m², au sein du plus grand complexe d’exposition d’Asie du Sud-Est. Le VEC s’impose comme un lieu de rendez-vous unique où les Vietnamiens de toutes régions se retrouvent, autant pour explorer l’exposition que pour contempler ce chef-d’œuvre architectural figurant parmi les dix plus grands au monde.

En cette période de Fête nationale (2 septembre), l’ambiance est encore plus animée et colorée. Les visiteurs viennent vêtus de tee-shirts, casquettes, foulards et accessoires ornés du drapeau national, créant une véritable "mer rouge" débordante d’allégresse et d’orgueil collectif.

Dans cet univers festif, familles et groupes d’amis affichent unis leurs tenues au drapeau rouge à étoile jaune. Ces couleurs vives incarnent à la fois un fort esprit communautaire et une fierté nationale contagieuse.

Photo : VEC/CVN

L’exposition multiplie les espaces d’émerveillement, entre pavillons intérieurs où chaque stand marque par son originalité, et vastes espaces extérieurs qui exhibent des modèles et artefacts impressionnants, enrichis d’expériences interactives.

Parmi les attractions majeures, le stand de l’alliance verte Vingroup (Vingroup Green Alliance) attire tous les regards sur la place Ouest, proposant une immersion complète dans l’écosystème de mobilité durable du groupe. À l’Est, les pavillons du ministère de la Défense et du ministère de la Police dévoilent un impressionnant arsenal technologique et des véhicules spécialisés.

À l’intérieur, le hall Kim Quy, avec sa structure en acier de 24.000 tonnes culminant à 56 m et son diamètre de 360 m, abrite des centaines de drapeaux du Parti et de la Patrie. C’est ici que les visiteurs aiment immortaliser leurs souvenirs, posant devant ce "fond patriotique" unique en son genre.

La fierté de la Patrie et de la nation

Parmi eux, Nguyên Van Phat, 73 ans, retraité et ancien combattant de Soc Son (en banlieue de Hanoï), venu en groupe, raconte l’émotion ressentie : "Nous nous sommes préparés depuis plusieurs jours, achetant des uniformes, des banderoles, pour participer ensemble au défilé dans la capitale et visiter cette exposition. Passer parmi la foule vêtue de rouge étoilé me remplit le cœur d’une fierté indescriptible. Après avoir vécu la guerre, voir aujourd’hui les immenses progrès exposés ici me rend fier de voir le Vietnam développer de plus en plus".

Photo : VEC/CVN

Mme Dào Lan Phuong, aussi de Soc Son, confie : "Nous sommes partis dès 6 heures du matin, portant des banderoles "J’aime le Vietnam". C’est en vivant ces moments que l’on comprend combien l’amour du pays est puissant, avec ce rouge et jaune visible partout et ces sourires qui célèbrent cette grande fête nationale".

Kim Cuc, venue de Long Biên avec ses amies, ajoute : "Porter ces vêtements et accessoires n’est pas seulement pour garder un souvenir, c’est une manière de montrer notre amour et notre gratitude pour la paix et la liberté que nous vivons aujourd’hui".

Thanh Huyên, étudiante de l'Université de Hanoï, a choisi de consacrer la première journée de ses vacances à cette exposition unique. Accompagnée de ses amis, elle porte un tee-shirt orné de slogans patriotiques, vibrant à l’unisson avec l’atmosphère festive de la Journée de l’indépendance et savourant chaque instant aux spots photos prisés du VEC.

Avec des dizaines de milliers de visiteurs de tous âges "baignant dans le rouge", le VEC a brillamment lancé ce dress code patriotique qui transforme l’exposition en véritable festival national, un moyen vivant et accessible de partager la fierté de la Patrie et de la nation vietnamienne.

Thuy Hà/CVN