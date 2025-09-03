Le Vietnam intensifie la lutte contre le financement étranger menaçant la sécurité nationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a décidé de promulguer un règlement de coordination inter-institutionnelle visant à lutter contre les activités d’organisations et d’individus étrangers finançant, sous forme d’argent ou de biens, des acteurs à l’intérieur du pays impliqués dans les actes portant atteinte à la sécurité nationale ou dans les actes terroristes.

Photo : BCP/CVN

Le Premier ministre a notamment confié à la Banque d’État du Vietnam la responsabilité de communiquer avec le ministère de la Police et le ministère de la Défense, et de leur fournir, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, les informations et documents relatifs aux comptes et transactions de clients impliqués dans des activités de financement étranger suspectées de viser la sécurité nationale ou de soutenir les actes terroristes, à partir de la base de données contre le blanchiment d’argent de la Banque d’État (y compris les résultats du traitement des déclarations de transactions suspectes liées au terrorisme ou à son financement).

La Banque d’État du Vietnam doit également transmettre sans délai tous les dossiers et documents découverts dans le cadre de ses fonctions de gestion monétaire, des activités bancaires, des changes et de la lutte contre le blanchiment d’argent, dès l’apparition de signes suspects liés à ces domaines.

Par ailleurs, les informations et documents supplémentaires contenus dans le système de données de la Banque d’État du Vietnam, servant à soutenir les efforts de prévention et de lutte, doivent être fournis aux ministères compétents dans le même délai de 10 jours après demande.

La Banque d’État du Vietnam est également chargée d’instruire les entités déclarantes relevant de sa compétence à transmettre rapidement au ministère de la Police et au ministère de la Défense les informations et documents liés à la suspension de transactions, au gel de comptes, à la saisie ou à la mise sous scellés d’argent ou de biens liés à des activités compromettant la sécurité nationale ou à des actes terroristes, conformément à la législation en vigueur.

Le ministère des Finances doit, quant à lui, fournir dans un délai de 10 jours les informations et dossiers relatifs aux comptes et transactions boursières, aux actifs numériques et cryptomonnaies détenus par les clients, ainsi qu’à tout transfert transfrontalier d’espèces, de métaux précieux ou de pierres précieuses suspecté de viser des fins terroristes ou de porter atteinte à la sécurité nationale.

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

Le Premier ministre a chargé les ministères de la Police et de la Défense de fournir régulièrement, et sur demande, les informations nécessaires aux autres ministères, organismes et organisations concernés. Ils sont également tenus de coordonner et de guider les campagnes de sensibilisation visant à renforcer la conscience collective et la responsabilité dans la lutte contre le financement étranger des menaces à la sécurité nationale.

Les contenus de communication doivent porter sur : les risques, tendances et évolutions ; les méthodes, stratégies, dangerosité et conséquences des actes portant atteinte à la sécurité nationale ou des actes terroristes ; ainsi que les mesures, expériences, politiques et responsabilités des acteurs impliqués dans la lutte contre ces phénomènes.

Les formes de communication incluent : conférences de presse, communiqués officiels, publications sur les sites web institutionnels, éducation juridique, formations, et autres formats adaptés à chaque public cible.

Enfin, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé d’instruire les agences de presse à participer activement à cette campagne de communication.

VNA/CVN