Hô Chi Minh-Ville : mesures pour devenir un centre médical régional

Hô Chi Minh-Ville se fixe pour objectif de devenir un centre médical régional de premier plan. Pour y parvenir, elle mise sur le renforcement ciblé de départements médicaux stratégiques, préférant se spécialiser plutôt que de disperser ses efforts.

Fin mai 2025, l'hôpital Tu Du et l'hôpital pédiatrique N°1 de Hô Chi Minh-Ville ont réalisé avec succès une intervention cardiaque sur le fœtus d'une femme enceinte envoyée de Singapour.

Ce fut une réussite technique que même Singapour n'avait pas pu réaliser. Plus impressionnant encore, des médecins du pays voisin sont venus ensuite pour discuter de la mise en œuvre de l'opération. Cet événement a ouvert une nouvelle perspective sur la stratégie visant à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre médical régional.

Identifier la piste

Pour développer ses services et devenir un centre médical régional, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre plusieurs stratégies remarquables, telles que l'investissement dans les infrastructures, la réforme des institutions, la restructuration du système de santé, la mise en place du modèle hospitalier, l'application des hautes technologies aux soins de santé, l'organisation du tourisme médical, etc.

Photo: fournie par l'hôpital Tu Du

Choisir les spécialités qui font la force de la ville pour en faire des fers de lance sera plus efficace que de les disperser toutes. Par exemple, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, l'anesthésie par acupuncture pour la chirurgie, les thérapies non médicamenteuses pour les maladies chroniques...

Il ne suffit pas de choisir la spécialisation, mais de l'individualiser. Il faut être déterminé à guérir une maladie chronique à la racine. C'est pourquoi la médecine dans d'autres pays est encore stagnante. C'est ainsi que Hô Chi Minh-Ville peut développer ses propres atouts.

Au niveau hospitalier (général), les établissements hospitaliers peuvent participer à la stratégie globale de la ville en se concentrant sur le traitement d'une seule maladie chronique. Par illustration, l'hôpital A se concentre sur le traitement de l'hypertension artérielle essentielle, l'hôpital B sur le traitement du diabète, l'hôpital C sur le traitement de l'asthme...

Tous visent un traitement complet et global, et non pas seulement le contrôle des symptômes. Il faut aller jusqu'au bout, au lieu de tourner en rond dans le cercle vicieux de se blâmer sur une certaine circonstance.

Valoriser l’image

Des exemples tels que des interventions médicales de haute technologie qui sauvent des vies, ou des techniques pionnières que d'autres pays apprennent, des modèles de traitement sans médicaments pour les maladies chroniques... autant d'éléments qui peuvent devenir des supports de communication stratégiques. Cela attire non seulement la venue des patients, mais ouvre également des opportunités d'investissement et de coopération, et propulse le système de santé de Hô Chi Minh-Ville sur la scène internationale.

Si elle parvient à mettre en place un modèle de traitement des maladies chroniques sans médicaments, combinant de manière innovante les approches médicales orientales et occidentales, elle pourrait alors se forger une identité unique, difficile à reproduire. Dans ce cas, la ville n’aurait peut-être pas besoin de rivaliser avec Bangkok ou Singapour en termes de taille d’hôpital ou de budget de santé".

Truong Giang/CVN