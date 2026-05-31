Soupe de poulet au potiron

La soupe de poulet au potiron est un plat léger et nourrissant, combinant harmonieusement la tendreté savoureuse du poulet et la texture onctueuse du potiron. Facile à réaliser, cette recette convient parfaitement aux repas familiaux, tout en apportant bien-être et saveurs agréables.

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Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 500 g de poulet

- 300 g de potiron

- 3 échalotes

- 5 brins de ciboulette

- Un peu de graisse de poulet (ou huile)

- Assaisonnement : fond de volaille, sel

Préparation

- Nettoyez le poulet puis coupez-le en morceaux de taille moyenne. Épluchez le potiron, retirez les graines, lavez-le puis coupez-le en cubes.

- Épluchez les échalotes et émincez-les finement.

- Lavez la ciboulette, retirez les racines puis coupez-la en petits tronçons.

Cuisson

- Faites chauffer une poêle, ajoutez un peu de graisse de poulet (ou de l’huile).

- Une fois la graisse fondue, ajoutez les échalotes et faites-les revenir jusqu’à ce qu’elles soient parfumées.

- Ajoutez ensuite le poulet et faites-le revenir en remuant jusqu’à ce que la viande soit bien saisie.

- Ajoutez 1 cuillère à soupe de fond de volaille pour renforcer la saveur.

- Versez de l’eau chaude jusqu’à couvrir le poulet. Ajoutez ensuite tout le potiron préparé.

- Assaisonnez avec 1/2 cuillère à café de sel.

- Mélangez doucement, couvrez et laissez mijoter pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que le potiron et le poulet soient bien tendres.

- Une fois le bouillon cuit, ajoutez la ciboulette pour apporter fraîcheur et couleur. Mélangez une dernière fois, puis éteignez le feu et servez chaud.

Le plat présente une belle couleur jaune orangé grâce au potiron, agrémentée du vert de la ciboulette. La soupe est délicatement sucrée par le poulet, avec une texture riche et légèrement crémeuse apportée par le potiron. Le poulet est tendre, savoureux et bien imprégné des arômes - un délice avec du riz chaud.

Nguyên Thành/CVN