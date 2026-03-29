Calamar sauté au céleri et à l’ananas

>> Poitrine de porc sautée au tofu croustillant
>> Travers de porc braisés au nuoc mam
>> Pleurotes du panicaut braisés à la sauce soja
Pour 2 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Ingrédients
- 300 g de calamar
- 100 g d’ananas
- 1 tomate
- 30 g de céleri
- 20 g de poireau
- 10 g d’ail haché
- 2 piments frais
- Un petit morceau de gingembre
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’alcool de riz
- Assaisonnement : huile, fond de volaille, sucre, poivre moulu, sauce à l’huître, sauce de soja
Préparation
- Commencez par nettoyer 300 g de calamar frais en retirant la poche d’encre et la plume cartilage. Pour éliminer l’odeur de poisson, frottez le calamar avec du gingembre écrasé et 1 c.à.s d’alcool de riz, puis rincez soigneusement sous l’eau. Incisez légèrement la surface du calamar en motif quadrillé, puis coupez-le en morceaux de taille moyenne.
- Épluchez l’ananas, retirez les yeux et coupez-le en fines tranches. Lavez la tomate et coupez-la en quartiers.
- Pour le céleri et le poireau, retirez les feuilles abîmées, rincez-les puis coupez-les en tronçons de 3 à 5 cm. Si la tige du poireau est trop grosse, coupez-la en deux dans le sens de la longueur.
Cuisson
- Portez à ébullition une petite casserole d’eau avec quelques tranches de gingembre et la base d’un oignon vert, puis laissez frémir 3 à 4 minutes pour parfumer l’eau. Lorsque l’eau bout fortement, plongez le calamar et blanchissez-le rapidement pendant 30 secondes, puis transférez-le dans un bol d’eau glacée.
- Dans un petit bol, mélangez les assaisonnements suivants : 1 cuillère à café de fond de volaille, 1/2 c.à.s de sauce à l’huître, 1/2 c.à.s de sauce soja.
- Faites chauffer 1 c.à.s d’huile dans une poêle, faites revenir l’ail haché jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Ajoutez ensuite l’ananas, la tomate et les piments (si utilisés) et faites sauter brièvement.
- Ajoutez le calamar blanchi, versez la sauce préparée et mélangez bien pour que les ingrédients s’imprègnent des saveurs.
- Enfin, ajoutez le céleri et le poireau, puis faites sauter à feu vif pendant environ 1 minute. Éteignez le feu, disposez le plat dans une assiette et saupoudrez un peu de poivre moulu.
Le calamar sauté au céleri et à l’ananas offre des saveurs très équilibrées : le calamar reste croquant, l’ananas et la tomate apportent une touche acidulée et sucrée, tandis que le céleri et le poireau diffusent un arôme agréable.
Nguyên Thành/CVN