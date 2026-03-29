Calamar sauté au céleri et à l’ananas

Le sauté de calamar au céleri et à l’ananas est une ode à la fraîcheur, mariant avec audace la texture charnue du céphalopode à l’acidité vive du fruit exotique. Sublimé par le parfum herbacé du céleri, ce plat offre un équilibre aromatique remarquable, où le croquant dispute la vedette au fondant. Une assiette colorée et vivifiante, parfaite pour sublimer une table familiale sous le signe du bien-manger.

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Pour 2 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

- 300 g de calamar

- 100 g d’ananas

- 1 tomate

- 30 g de céleri

- 20 g de poireau

- 10 g d’ail haché

- 2 piments frais

- Un petit morceau de gingembre

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’alcool de riz

- Assaisonnement : huile, fond de volaille, sucre, poivre moulu, sauce à l’huître, sauce de soja

Préparation

- Commencez par nettoyer 300 g de calamar frais en retirant la poche d’encre et la plume cartilage. Pour éliminer l’odeur de poisson, frottez le calamar avec du gingembre écrasé et 1 c.à.s d’alcool de riz, puis rincez soigneusement sous l’eau. Incisez légèrement la surface du calamar en motif quadrillé, puis coupez-le en morceaux de taille moyenne.

- Épluchez l’ananas, retirez les yeux et coupez-le en fines tranches. Lavez la tomate et coupez-la en quartiers.

- Pour le céleri et le poireau, retirez les feuilles abîmées, rincez-les puis coupez-les en tronçons de 3 à 5 cm. Si la tige du poireau est trop grosse, coupez-la en deux dans le sens de la longueur.

Cuisson

- Portez à ébullition une petite casserole d’eau avec quelques tranches de gingembre et la base d’un oignon vert, puis laissez frémir 3 à 4 minutes pour parfumer l’eau. Lorsque l’eau bout fortement, plongez le calamar et blanchissez-le rapidement pendant 30 secondes, puis transférez-le dans un bol d’eau glacée.

- Dans un petit bol, mélangez les assaisonnements suivants : 1 cuillère à café de fond de volaille, 1/2 c.à.s de sauce à l’huître, 1/2 c.à.s de sauce soja.

- Faites chauffer 1 c.à.s d’huile dans une poêle, faites revenir l’ail haché jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Ajoutez ensuite l’ananas, la tomate et les piments (si utilisés) et faites sauter brièvement.

- Ajoutez le calamar blanchi, versez la sauce préparée et mélangez bien pour que les ingrédients s’imprègnent des saveurs.

- Enfin, ajoutez le céleri et le poireau, puis faites sauter à feu vif pendant environ 1 minute. Éteignez le feu, disposez le plat dans une assiette et saupoudrez un peu de poivre moulu.

Le calamar sauté au céleri et à l’ananas offre des saveurs très équilibrées : le calamar reste croquant, l’ananas et la tomate apportent une touche acidulée et sucrée, tandis que le céleri et le poireau diffusent un arôme agréable.

Nguyên Thành/CVN