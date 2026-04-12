La soupe de poulet aux cinq couleurs

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Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients
- 1/2 poulet fermier (600 g - 800 g)
- 1 épi de maïs doux
- 1 jeune carotte
- 50 g de shiitakés
- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de fécule de tapioca (ou d’amidon de maïs).
Assaisonnement : échalotes, gingembre, ciboule, coriandre fraîche, poivre moulu et condiments de base
Préparation
- Plonger le poulet dans un départ d’eau froide avec une échalote écrasée et quelques fines lamelles de gingembre pour infuser les chairs.
- Une fois cuite, rafraîchir la volaille dans un bain de glace pour raffermir la texture, puis l’effilocher délicatement à la main.
- Tailler la carotte en fine brunoise (dés réguliers), égrener le maïs et émincer les shiitakés préalablement réhydratés. Une découpe homogène est la signature d’un visuel gastronomique.
Cuisson
- Porter le bouillon de cuisson à ébullition. Intégrer d’abord le maïs et la carotte pour libérer leurs sucres naturels, suivis du poulet effiloché et des champignons.
- Verser progressivement la fécule diluée tout en remuant pour obtenir une texture onctueuse. Enfin, verser les œufs battus à travers un chinois (tamis) dans le bouillon frémissant, en créant un mouvement circulaire pour former de légers rubans aériens, dits “effets de nuages”.
Dégustation
- Privilégier une assiette creuse en porcelaine blanche pour sublimer les contrastes de couleurs.
- Finaliser par un tour de moulin à poivre et quelques feuilles de coriandre fraîche.
- Servez la soupe bien chaude.
Bon appétit !
Huong Linh/CVN