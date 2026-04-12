La soupe de poulet aux cinq couleurs

Laissez-vous séduire par notre soupe de poulet aux cinq couleurs : une alliance subtile entre la douceur du poulet, le croquant du maïs doux et le parfum boisé des shiitakés. Une entrée chaude pour sublimer vos repas de famille.

>> Pleurotes du panicaut braisés à la sauce soja

>> Calamar sauté au céleri et à l’ananas

>> Porc poêlé au miel et à l’ail

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 1/2 poulet fermier (600 g - 800 g)

- 1 épi de maïs doux

- 1 jeune carotte

- 50 g de shiitakés

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de fécule de tapioca (ou d’amidon de maïs).

Assaisonnement : échalotes, gingembre, ciboule, coriandre fraîche, poivre moulu et condiments de base

Préparation

- Plonger le poulet dans un départ d’eau froide avec une échalote écrasée et quelques fines lamelles de gingembre pour infuser les chairs.

- Une fois cuite, rafraîchir la volaille dans un bain de glace pour raffermir la texture, puis l’effilocher délicatement à la main.

- Tailler la carotte en fine brunoise (dés réguliers), égrener le maïs et émincer les shiitakés préalablement réhydratés. Une découpe homogène est la signature d’un visuel gastronomique.

Cuisson

- Porter le bouillon de cuisson à ébullition. Intégrer d’abord le maïs et la carotte pour libérer leurs sucres naturels, suivis du poulet effiloché et des champignons.

- Verser progressivement la fécule diluée tout en remuant pour obtenir une texture onctueuse. Enfin, verser les œufs battus à travers un chinois (tamis) dans le bouillon frémissant, en créant un mouvement circulaire pour former de légers rubans aériens, dits “effets de nuages”.

Dégustation

- Privilégier une assiette creuse en porcelaine blanche pour sublimer les contrastes de couleurs.

- Finaliser par un tour de moulin à poivre et quelques feuilles de coriandre fraîche.

- Servez la soupe bien chaude.

Bon appétit !

Huong Linh/CVN