Salade de poulet aux oignons et carottes

Véritable classique, la salade de poulet aux oignons et carottes séduit par son équilibre parfait entre fraîcheur et gourmandise. Ce plat emblématique marie la tendresse du poulet au croquant des légumes, le tout sublimé par une vive pointe d’acidité citronnée. Le parfum des herbes fraîches et le croquant des cacahuètes torréfiées apportent la touche finale à cette escale savoureuse et irrésistible.

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Pour 2 personnes

Préparation : 30 minutes

Réalisation : 20 minutes

Ingrédients

- 300 g de blanc de poulet

- 1 jicama

- 1/2 carotte

- 1 oignon

- 1 citron

- 50 g de menthe vietnamienne

- 50 g de cacahuètes grillées

- 1 piment

- 3 gousses d’ail

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sel

- 1 c.à.s de sucre

- Un peu de vinaigre

Préparation

- Pour atténuer le goût piquant de l’oignon, peler l’oignon, le couper en fines lamelles puis le faire tremper dans de l’eau avec un peu de vinaigre.

- Éplucher la carotte et le jicama, les rincer puis les couper en fine julienne.

- Laver les feuilles de menthe, les égoutter puis les ciseler.

- Décortiquer les cacahuètes grillées, les concasser grossièrement et les réserver dans un petit bol.

Réalisation

- Laver le blanc de poulet, le frotter avec du sel puis le rincer 2 à 3 fois à l’eau claire et laisser égoutter.

- Le mettre dans une casserole avec 300 ml d’eau, porter à ébullition à feu vif.

- Cuire environ 15 minutes, vérifier la cuisson, laisser refroidir puis effilocher en fines fibres.

- Mettre le poulet effiloché, la carotte, le jicama et l’oignon dans un grand saladier. Ajouter l’ail haché, le piment haché et 2 c.à.s de jus de citron, puis bien mélanger.

- Ajouter ensuite 1 c.à.s de sel et 1 c.à.s de sucre, puis laisser reposer 15 à 20 minutes pour que les saveurs s’imprègnent.

- Incorporer les cacahuètes concassées et la menthe ciselée, mélanger de nouveau puis ajuster l’assaisonnement selon les goûts.

L’acidité vive du citron, le croquant rafraîchissant des carottes, une pointe de piment et la tendresse du poulet s’unissent dans un ballet de saveurs et de couleurs. Cet équilibre parfait donne naissance à une création irrésistible, véritable invitation à la gourmandise qui vous mettra l’eau à la bouche.

Nguyên Thành/CVN