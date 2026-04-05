Porc poêlé au miel et à l’ail

Laissez-vous séduire par ce porc poêlé, où chaque bouchée est une promesse juteuse. La viande est saisie à la poêle jusqu’à obtenir une belle couleur dorée à l’extérieur tout en restant tendre et juteuse à l’intérieur. Associé à l’ail, au beurre et à une sauce riche et parfumée au miel, ce mets offre un équilibre parfait entre saveurs salées et sucrées, délicieux avec du riz blanc.

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Pour 2 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 400 g de viande de porc maigre

- 1 cuillère à café (c.à.c) de sel

- 1/2 c.à.c d’ail en poudre

- 1 g de romarin séché

- 1 pincée de poivre noir moulu

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) d’huile

- 1 c.à.s de beurre doux

- 6 gousses d’ail

- 1 c.à.s de miel

- 5 c.à.s de bouillon de poulet

- 2 c.à.s de vinaigre de cidre

- Ciboulette

Préparation

- Tout d’abord, séchez soigneusement la surface des 400 g de porc avec du papier absorbant. Cette étape est très importante pour obtenir une belle coloration lors de la cuisson.

- Dans un petit bol, mélangez le sel, la poudre d’ail, le romarin et un peu de poivre noir moulu.

- Saupoudrez ce mélange sur les deux faces de chaque morceau de viande et massez légèrement pour que les épices pénètrent bien dans la chair. Laissez mariner 15 à 20 minutes afin que la viande absorbe les saveurs.

Cuisson

- Faites chauffer une poêle antiadhésive avec 2 c.à.s d’huile à feu vif.

- Lorsque l’huile est bien chaude, déposez les morceaux de porc dans la poêle et faites-les cuire 4 à 7 minutes de chaque côté, selon leur épaisseur.

- Une astuce pour une cuisson parfaite consiste à maintenir la viande à l’aide d’une pince afin de saisir également les côtés pour obtenir une surface légèrement dorée et parfumée.

- Une fois la viande bien dorée et cuite, retirez-la de la poêle et laissez-la reposer quelques minutes pour qu’elle reste tendre et juteuse.

- Épluchez puis hachez finement 6 gousses d’ail.

- Dans la même poêle (retirez l’excès d’huile si nécessaire), faites fondre 1 c.à.s de beurre à feu moyen.

- Ajoutez l’ail haché et faites-le revenir environ 30 secondes jusqu’à ce qu’il exhale son parfum.

- Incorporez ensuite 1 c.à.s de miel, 5 c.à.s de bouillon de poulet et 2 c.à.s de vinaigre de cidre.

- Remuez et laissez cuire 1 à 2 minutes jusqu’à ce que la sauce commence à frémir et devienne légèrement épaisse.

- Remettez les morceaux de porc dans la poêle avec la sauce.

- À feu moyen, utilisez une cuillère pour arroser régulièrement la viande avec la sauce afin qu’elle absorbe bien les saveurs et prenne une belle couleur brillante.

- Retournez la viande 1 à 2 fois jusqu’à ce que la sauce atteigne la consistance désirée.

- Enfin, saupoudrez de ciboulette pour ajouter de la fraîcheur et de la couleur, puis retirez du feu. Ce plat est particulièrement délicieux servi avec du riz blanc.

Nguyên Thành/CVN