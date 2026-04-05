Porc poêlé au miel et à l’ail

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Pour 2 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
- 400 g de viande de porc maigre
- 1 cuillère à café (c.à.c) de sel
- 1/2 c.à.c d’ail en poudre
- 1 g de romarin séché
- 1 pincée de poivre noir moulu
- 2 cuillères à soupe (c.à.s) d’huile
- 1 c.à.s de beurre doux
- 6 gousses d’ail
- 1 c.à.s de miel
- 5 c.à.s de bouillon de poulet
- 2 c.à.s de vinaigre de cidre
- Ciboulette
Préparation
- Tout d’abord, séchez soigneusement la surface des 400 g de porc avec du papier absorbant. Cette étape est très importante pour obtenir une belle coloration lors de la cuisson.
- Dans un petit bol, mélangez le sel, la poudre d’ail, le romarin et un peu de poivre noir moulu.
- Saupoudrez ce mélange sur les deux faces de chaque morceau de viande et massez légèrement pour que les épices pénètrent bien dans la chair. Laissez mariner 15 à 20 minutes afin que la viande absorbe les saveurs.
Cuisson
- Faites chauffer une poêle antiadhésive avec 2 c.à.s d’huile à feu vif.
- Lorsque l’huile est bien chaude, déposez les morceaux de porc dans la poêle et faites-les cuire 4 à 7 minutes de chaque côté, selon leur épaisseur.
- Une astuce pour une cuisson parfaite consiste à maintenir la viande à l’aide d’une pince afin de saisir également les côtés pour obtenir une surface légèrement dorée et parfumée.
- Une fois la viande bien dorée et cuite, retirez-la de la poêle et laissez-la reposer quelques minutes pour qu’elle reste tendre et juteuse.
- Épluchez puis hachez finement 6 gousses d’ail.
- Dans la même poêle (retirez l’excès d’huile si nécessaire), faites fondre 1 c.à.s de beurre à feu moyen.
- Ajoutez l’ail haché et faites-le revenir environ 30 secondes jusqu’à ce qu’il exhale son parfum.
- Incorporez ensuite 1 c.à.s de miel, 5 c.à.s de bouillon de poulet et 2 c.à.s de vinaigre de cidre.
- Remuez et laissez cuire 1 à 2 minutes jusqu’à ce que la sauce commence à frémir et devienne légèrement épaisse.
- Remettez les morceaux de porc dans la poêle avec la sauce.
- À feu moyen, utilisez une cuillère pour arroser régulièrement la viande avec la sauce afin qu’elle absorbe bien les saveurs et prenne une belle couleur brillante.
- Retournez la viande 1 à 2 fois jusqu’à ce que la sauce atteigne la consistance désirée.
- Enfin, saupoudrez de ciboulette pour ajouter de la fraîcheur et de la couleur, puis retirez du feu. Ce plat est particulièrement délicieux servi avec du riz blanc.
Nguyên Thành/CVN