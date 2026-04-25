Poulet croustillant au sel

Le poulet au sel est une invitation à la gourmandise. Sa particularité ? Une peau croustillante à souhait et un parfum subtil de feuilles de limettier et de gingembre. Chaque morceau, mariné puis frit jusqu’à l’obtention d’une robe dorée, est ensuite enrobé d’une fine chapelure de riz gluant et de haricots mungo torréfiés. Un plat à la fois original, croustillant et irrésistiblement parfumé.

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Pour 2 personnes

Préparation : 35 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 400 g de cuisses de poulet

- 5 feuilles de limettier

- 4 gousses d’ail

- 1 petit morceau de gingembre

- 4 tiges de citronnelle

- 100 g de riz gluant

- 100 g de haricots mungo

- 100 g de fécule de tapioca

- 1 jaune d’œuf

- 1 cuillère à café (c.à.c.) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 2 cuillères à soupe (c.à.s.) d’huile

- Assaisonnement : fond de volaille, sel

Préparation

- Coupez le poulet en morceaux de taille moyenne, puis faites-le tremper dans de l’eau salée diluée pendant 7 à 10 minutes afin d’éliminer les odeurs. Rincez à l’eau claire et laissez égoutter.

- Épluchez l’ail, rincez-le puis hachez-le finement. Lavez les feuilles de limettier et coupez-les en fines lamelles. Épluchez le gingembre, rincez-le puis taillez-le en fine julienne.

- Lavez la citronnelle, coupez-la en tronçons, écrasez-la puis effilochez-la en fines fibres.

- Mélangez le poulet avec l’ail haché, 1 c.à.c. de fond de volaille, 1 c.à.c. de nuoc mam et le jaune d’œuf. Mélangez bien et laissez mariner pendant 15 à 20 minutes.

Cuisson

- Faites tremper le riz gluant et les haricots mungo pendant 15 à 20 minutes pour les attendrir.

- Faites chauffer une poêle, puis torréfiez le riz et les haricots pendant environ 15 minutes jusqu’à ce qu’ils soient secs et dorés. Ajoutez 2 c.à.c. de sel et 1/2 c.à.c. de poivre, puis poursuivez la cuisson encore 1 minute. Mixez finement le tout et réservez.

- Faites chauffer environ 2 c.à.s. d’huile. Faites frire la citronnelle effilochée pendant 3 à 4 minutes jusqu’à ce qu’elle devienne dorée, puis égouttez sur du papier absorbant.

- Faites ensuite frire le gingembre pendant environ 1 minute, puis les feuilles de citronnier pendant environ 5 secondes. Égouttez.

- Faites chauffer l’huile de friture. Enrobez chaque morceau de poulet de fécule de tapioca, puis faites-les frire pendant 5 à 7 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Égouttez et placez dans un grand bol.

- Ajoutez le mélange de sel torréfié sur le poulet et mélangez bien.

Disposez une couche de citronnelle frite dans un plat, déposez le poulet par-dessus, puis parsemez de gingembre et de feuilles de citronnier frites.

Nguyên Thành/CVN