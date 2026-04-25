Poulet croustillant au sel

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Pour 2 personnes
Préparation : 35 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
- 400 g de cuisses de poulet
- 5 feuilles de limettier
- 4 gousses d’ail
- 1 petit morceau de gingembre
- 4 tiges de citronnelle
- 100 g de riz gluant
- 100 g de haricots mungo
- 100 g de fécule de tapioca
- 1 jaune d’œuf
- 1 cuillère à café (c.à.c.) de nuoc mam (saumure de poisson)
- 2 cuillères à soupe (c.à.s.) d’huile
- Assaisonnement : fond de volaille, sel
Préparation
- Coupez le poulet en morceaux de taille moyenne, puis faites-le tremper dans de l’eau salée diluée pendant 7 à 10 minutes afin d’éliminer les odeurs. Rincez à l’eau claire et laissez égoutter.
- Épluchez l’ail, rincez-le puis hachez-le finement. Lavez les feuilles de limettier et coupez-les en fines lamelles. Épluchez le gingembre, rincez-le puis taillez-le en fine julienne.
- Lavez la citronnelle, coupez-la en tronçons, écrasez-la puis effilochez-la en fines fibres.
- Mélangez le poulet avec l’ail haché, 1 c.à.c. de fond de volaille, 1 c.à.c. de nuoc mam et le jaune d’œuf. Mélangez bien et laissez mariner pendant 15 à 20 minutes.
Cuisson
- Faites tremper le riz gluant et les haricots mungo pendant 15 à 20 minutes pour les attendrir.
- Faites chauffer une poêle, puis torréfiez le riz et les haricots pendant environ 15 minutes jusqu’à ce qu’ils soient secs et dorés. Ajoutez 2 c.à.c. de sel et 1/2 c.à.c. de poivre, puis poursuivez la cuisson encore 1 minute. Mixez finement le tout et réservez.
- Faites chauffer environ 2 c.à.s. d’huile. Faites frire la citronnelle effilochée pendant 3 à 4 minutes jusqu’à ce qu’elle devienne dorée, puis égouttez sur du papier absorbant.
- Faites ensuite frire le gingembre pendant environ 1 minute, puis les feuilles de citronnier pendant environ 5 secondes. Égouttez.
- Faites chauffer l’huile de friture. Enrobez chaque morceau de poulet de fécule de tapioca, puis faites-les frire pendant 5 à 7 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Égouttez et placez dans un grand bol.
- Ajoutez le mélange de sel torréfié sur le poulet et mélangez bien.
Disposez une couche de citronnelle frite dans un plat, déposez le poulet par-dessus, puis parsemez de gingembre et de feuilles de citronnier frites.
Nguyên Thành/CVN