Calamars à la vapeur au gingembre et à la citronnelle

Laissez-vous séduire par ces calamars cuits à la vapeur, une méthode qui préserve toute la finesse de leur texture. L’alliance du gingembre, de la citronnelle et des herbes aromatiques rend chaque bouchée intensément parfumée. Pour sublimer ce tableau, une saumure de poisson infusée au gingembre apporte une touche finale vive et piquante, transformant ce plat en un véritable festin pour les sens.

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Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

- 1 kg de calamars frais

- 1 petit morceau de gingembre

- 3 tiges de citronnelle

- 1 oignon

- 1 bouquet de céleri

- 1 botte de ciboulette

- 2 piments rouges doux

- 1 concombre

- Herbes aromatiques : feuilles de lolot, renouée odorante, menthe

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sucre, jus de citron, ail et poivre moulu.

Préparation

Pour réussir ce plat, il est essentiel de bien préparer les calamars.

- Retirez délicatement la poche d’encre sans détacher la tête pour une belle présentation. Conservez la plume interne afin d’éviter que le corps ne se rétracte à la cuisson. La fine peau extérieure peut être laissée pour garder une jolie couleur rosée.

- Si souhaité, retirez le bec situé au centre des tentacules. Rincez ensuite les calamars à l’eau légèrement salée, puis à l’eau claire et laissez égoutter.

- Lavez le gingembre sans le peler, écrasez-en une partie et coupez le reste en fines lamelles pour la cuisson et la décoration. Épluchez la citronnelle, lavez-la, écrasez-la légèrement puis coupez-la en tronçons. Coupez un piment en fines lamelles et l’autre en rondelles.

- Nettoyez le céleri à l’eau salée puis coupez-le en tronçons de 6 à 7 cm. Coupez l’oignon en quartiers. Ces ingrédients apporteront une saveur douce et parfumée au plat. Lavez la ciboulette et gardez les tiges entières. Préparez les herbes et le concombre (coupé en tranches), puis laissez égoutter.

* Le nuoc mam au gingembre

- Hachez finement l’ail, la citronnelle et le gingembre. Mélangez 5 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam, près de 2 c.à.s de sucre et 3 c.à.s de jus de citron jusqu’à dissolution du sucre.

- Ajoutez ensuite les ingrédients hachés et mélangez bien. Vous pouvez ajouter un peu de poivre moulu pour relever le goût.

Cuisson

- Versez de l’eau dans une marmite (environ à mi-hauteur du fond jusqu’au panier vapeur). Ajoutez la citronnelle et le gingembre écrasés, puis portez à ébullition.

- Disposez les calamars sur le panier vapeur, couvrez et faites cuire à feu moyen-vif pendant 5 à 6 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient juste cuits, fermes et sucrés.

Disposez les calamars cuits sur une assiette, accompagnés de la sauce au gingembre, des herbes et du concombre. Le nuoc mam au gingembre sublime encore davantage le plat. Ce mets est meilleur dégusté chaud, entier ou coupé en morceaux selon votre préférence.

Nguyên Thành/CVN