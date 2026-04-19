Tilapia rouge à la vapeur au gingembre et à la ciboulette

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Pour 2 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients
- 600 g de tilapia rouge
- 3 cuillères à soupe (c.à.s) d’ail haché
- 2 c.à.s d’échalotes frites
- 2 piments
- 1 morceau de gingembre
- 1 grosse échalote
- 1 petit bouquet de coriandre fraîche
- 1 petit bouquet de ciboulette
- 1 cuillère à café (c.à.c) d’huile de sésame
- 1 c.à.s de sauce soja
- 1/2 c.à.s de sauce à l’huître
- Assaisonnement : sucre, poivre, fond de volaille, sauce soja, huile
Préparation
- Nettoyer soigneusement 600 g de tilapia rouge. Le frotter avec du citron pour éliminer l’odeur, puis rincer à l’eau claire. Inciser légèrement les deux côtés du poisson.
- Émincer finement l’échalote, peler le gingembre puis le couper en fines lamelles. Laver la ciboulette et la coriandre, les couper en tronçons de 4 à 5 cm en séparant les tiges et les feuilles. Couper les piments en fines lamelles pour la décoration.
- Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle, puis faire revenir 3 c.à.s d’ail haché jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer une partie de l’huile.
- Ajouter ensuite : 1/2 c.à.c de poivre, 1/2 c.à.c de fond de volaille, 1,5 c.à.s de sucre, 3 c.à.s de sauce soja, 1/2 c.à.s de sauce à l’huître et 1 c.à.c d’huile de sésame. Porter à ébullition, puis ajuster avec un peu de sucre selon votre goût.
- Ajouter enfin l’échalote émincée, le gingembre, les tiges de ciboulette et de coriandre. Mélanger rapidement puis retirer du feu.
Cuisson
- Placer le tilapia rouge dans un plat creux. Y verser toute la sauce et les ingrédients sautés. Astuce : ajouter un peu de gingembre et de ciboulette sous le poisson pour plus de parfum et éviter qu’il ne colle.
- Faire cuire à la vapeur pendant environ 40 minutes à feu moyen-vif.
- Une fois le poisson cuit, ajouter les feuilles de ciboulette, la coriandre et les piments, puis poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes.
Sortir le poisson et parsemer 2 c.à.s d’échalotes frites sur le dessus. Le plat final est appétissant, avec une chair de poisson tendre, naturellement sucrée, imprégnée d’une sauce riche et parfumée à l’huile de sésame.
Nguyên Thành/CVN