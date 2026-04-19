Tilapia rouge à la vapeur au gingembre et à la ciboulette

Véritable classique des tables familiales, le tilapia rouge cuit à la vapeur avec du gingembre et de la ciboulette séduit par sa légèreté et ses bienfaits nutritionnels. Sa chair, cuite avec précision, préserve une douceur naturelle exquise, rehaussée par les notes chaleureuses du gingembre et la fraîcheur aromatique de la ciboulette.

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Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 600 g de tilapia rouge

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) d’ail haché

- 2 c.à.s d’échalotes frites

- 2 piments

- 1 morceau de gingembre

- 1 grosse échalote

- 1 petit bouquet de coriandre fraîche

- 1 petit bouquet de ciboulette

- 1 cuillère à café (c.à.c) d’huile de sésame

- 1 c.à.s de sauce soja

- 1/2 c.à.s de sauce à l’huître

- Assaisonnement : sucre, poivre, fond de volaille, sauce soja, huile

Préparation

- Nettoyer soigneusement 600 g de tilapia rouge. Le frotter avec du citron pour éliminer l’odeur, puis rincer à l’eau claire. Inciser légèrement les deux côtés du poisson.

- Émincer finement l’échalote, peler le gingembre puis le couper en fines lamelles. Laver la ciboulette et la coriandre, les couper en tronçons de 4 à 5 cm en séparant les tiges et les feuilles. Couper les piments en fines lamelles pour la décoration.

- Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle, puis faire revenir 3 c.à.s d’ail haché jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer une partie de l’huile.

- Ajouter ensuite : 1/2 c.à.c de poivre, 1/2 c.à.c de fond de volaille, 1,5 c.à.s de sucre, 3 c.à.s de sauce soja, 1/2 c.à.s de sauce à l’huître et 1 c.à.c d’huile de sésame. Porter à ébullition, puis ajuster avec un peu de sucre selon votre goût.

- Ajouter enfin l’échalote émincée, le gingembre, les tiges de ciboulette et de coriandre. Mélanger rapidement puis retirer du feu.

Cuisson

- Placer le tilapia rouge dans un plat creux. Y verser toute la sauce et les ingrédients sautés. Astuce : ajouter un peu de gingembre et de ciboulette sous le poisson pour plus de parfum et éviter qu’il ne colle.

- Faire cuire à la vapeur pendant environ 40 minutes à feu moyen-vif.

- Une fois le poisson cuit, ajouter les feuilles de ciboulette, la coriandre et les piments, puis poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes.

Sortir le poisson et parsemer 2 c.à.s d’échalotes frites sur le dessus. Le plat final est appétissant, avec une chair de poisson tendre, naturellement sucrée, imprégnée d’une sauce riche et parfumée à l’huile de sésame.

Nguyên Thành/CVN