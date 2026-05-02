La caille grillée à l’air-fryer

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Pour 3 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients
- 6 cailles
- 4 cuillères à soupe (c.à.s) de sauce BBQ
- Un peu d’huile
- Assaisonnement : ail haché, échalote hachée, gingembre en poudre, sel à l’ail
Préparation
- Nettoyez soigneusement les cailles puis coupez-les en deux. Cela permet une meilleure absorption des épices et une cuisson plus rapide.
- Préparez également l’ail et l’échalote hachés pour la marinade.
- Placez les cailles dans un grand bol. Ajoutez l’ail, l’échalote hachés et un peu de gingembre en poudre pour renforcer l’arôme.
- Ajoutez ensuite un peu de sel à l’ail pour relever le goût.
- Versez 4 c.à.s de sauce BBQ. Cette sauce étant déjà bien assaisonnée, il n’est pas nécessaire d’ajouter beaucoup d’autres épices.
- Ajoutez 1/2 c.à.s d’huile pour obtenir une belle couleur dorée après cuisson.
- Mélangez bien (idéalement avec des gants) en massant la viande afin que les épices adhèrent uniformément.
- Laissez mariner au moins 30 minutes. Pour un meilleur résultat, laissez reposer environ 2 heures afin que la viande soit bien imprégnée.
Cuisson
- Tapissez le panier de l’air-fryer avec du papier cuisson pour faciliter le nettoyage.
- Disposez les morceaux de caille sans les superposer.
- Faites cuire à 180°C pendant 15 minutes pour la première cuisson.
- Retournez ensuite les morceaux et poursuivez la cuisson à 180°C pendant 15 minutes supplémentaires. La viande doit être bien dorée et la peau croustillante.
La caille grillée à la sauce BBQ est prête, offrant une peau dorée et un parfum irrésistible. Servez dans une assiette et dégustez avec de la sauce pimentée, du ketchup ou un mélange de sel-poivre-citron selon vos préférences.
Nguyên Thành/CVN