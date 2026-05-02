La caille grillée à l’air-fryer

Laissez-vous séduire par cette recette de caille, où la rapidité de préparation n’enlève rien à la profondeur des saveurs. Imprégnée d’épices, la viande offre un contraste savoureux entre une peau dorée très appétissante et un cœur tendre. Un plat convivial, aussi simple que gourmand, parfait pour un repas de famille.

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Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 6 cailles

- 4 cuillères à soupe (c.à.s) de sauce BBQ

- Un peu d’huile

- Assaisonnement : ail haché, échalote hachée, gingembre en poudre, sel à l’ail

Préparation

- Nettoyez soigneusement les cailles puis coupez-les en deux. Cela permet une meilleure absorption des épices et une cuisson plus rapide.

- Préparez également l’ail et l’échalote hachés pour la marinade.

- Placez les cailles dans un grand bol. Ajoutez l’ail, l’échalote hachés et un peu de gingembre en poudre pour renforcer l’arôme.

- Ajoutez ensuite un peu de sel à l’ail pour relever le goût.

- Versez 4 c.à.s de sauce BBQ. Cette sauce étant déjà bien assaisonnée, il n’est pas nécessaire d’ajouter beaucoup d’autres épices.

- Ajoutez 1/2 c.à.s d’huile pour obtenir une belle couleur dorée après cuisson.

- Mélangez bien (idéalement avec des gants) en massant la viande afin que les épices adhèrent uniformément.

- Laissez mariner au moins 30 minutes. Pour un meilleur résultat, laissez reposer environ 2 heures afin que la viande soit bien imprégnée.

Cuisson

- Tapissez le panier de l’air-fryer avec du papier cuisson pour faciliter le nettoyage.

- Disposez les morceaux de caille sans les superposer.

- Faites cuire à 180°C pendant 15 minutes pour la première cuisson.

- Retournez ensuite les morceaux et poursuivez la cuisson à 180°C pendant 15 minutes supplémentaires. La viande doit être bien dorée et la peau croustillante.

La caille grillée à la sauce BBQ est prête, offrant une peau dorée et un parfum irrésistible. Servez dans une assiette et dégustez avec de la sauce pimentée, du ketchup ou un mélange de sel-poivre-citron selon vos préférences.

Nguyên Thành/CVN