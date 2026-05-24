Anguilles sautées au rau ram

Véritable explosion de saveurs, l’anguille sautée au rau ram (renouée odorante), à la citronnelle et au piment apporte une note parfumée et relevée au repas familial. La chair tendre et naturelle-ment sucrée de l’anguille s’harmonise délicieusement avec la puissance aromatique de la citronnelle, offrant un équilibre intense et irrésistible.

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Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 600 g d’anguille

- 6 tiges de citronnelle

- Un peu de rau ram et de mùi tàu (panicaut)

- 4 échalotes

- 1 piment doux

- 2 piments frais

- 1/2 cuillère à café (c.à.c) de poudre de piment ou de curcuma

- Assaisonnement : poivre moulu, nuoc mam (saumure de poisson), sauce à l’huître, huile de roucou, huile

Préparation

- Couper 600 g d’anguille en morceaux de taille moyenne, puis les mettre dans un bol. Mariner avec le piment frais haché, 2 c.à.s (cuillères à soupe) de nuoc mam, du poivre et de l’échalote écrasée afin d’éliminer l’odeur de vase.

- Mélanger uniformément (porter des gants) et laisser reposer 15 minutes pour bien faire pénétrer les épices.

- Écraser puis hacher le reste des échalotes. Hacher finement les 2/3 de la citronnelle, couper le reste en biseau. Trancher finement le piment doux.

- Laver le rau ram et le panicaut, puis les couper grossièrement.

Cuisson

- Mettre une poêle sur le feu, ajouter 1 c.à.s d’huile et 1 cuillère d’huile de roucou pour la couleur.

- Faire revenir les échalotes jusqu’à ce qu’elles soient parfumées.

- Ajouter 1/2 c.à.c de poudre de piment, les piments frais et la citronnelle hachée, puis remuer.

- Ajouter l’anguille marinée, faire sauter à feu vif pour raffermir la chair.

- Assaisonner avec le nuoc mam et la sauce à l’huître selon votre goût.

- Remuer pour bien enrober les morceaux d’anguille.

- Ajouter la citronnelle en tranches et le piment doux, faire sauter encore 30 secondes.

- Ajouter enfin le rau ram et le panicaut, remuer environ 10 secondes, puis éteindre le feu et dresser.

Le plat présente une belle couleur dorée, avec une anguille tendre et savoureuse, relevée par le parfum intense de la citronnelle et du piment. Idéal comme mets principal ou pour accompagner un repas convivial.

Nguyên Thành/CVN