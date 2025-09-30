Soudan : la situation se détériore à El Fasher, alors que le siège se resserre (ONU)

La situation à El Fasher, capitale de l'État du Darfour du Nord, dans l'Ouest du Soudan, se détériore de plus en plus à mesure que le siège se resserre, ont déclaré lundi 29 septembre des humanitaires de l'ONU.

Photo : UNICEF via Xinhua/VNA/CVN

"Les images satellites montrent que les remparts entourant la ville s'étendent désormais sur plus de 68 km, réduisant l'espace restant à seulement trois ou quatre kilomètres, ce qui limite encore davantage les possibilités d'entrer ou de sortir de la zone", a déclaré le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

"Les images montrent également de grands groupes de personnes tentant de fuir à pied depuis la zone encerclée par les remparts. Des sources locales ont rapporté que les civils qui tentent de quitter la ville sont victimes de violences, de harcèlement et de pillages le long de routes dangereuses," a-t-il ajouté.

"L'OCHA appelle une fois de plus à la protection des civils à El Fasher, conformément au droit international humanitaire, ainsi qu'à la mise en place d'un passage sûr pour ceux qui souhaitent partir," a demandé le bureau.

Une association de médecins soudanais a indiqué que plus de 20 personnes à El Fasher, dont des enfants et des femmes enceintes, sont mortes de malnutrition ce mois-ci.

Le bureau a déclaré que la situation humanitaire était également désastreuse dans la région du Kordofan, où le conflit a restreint l'accès à la nourriture, aux approvisionnements essentiels et à l'aide humanitaire. ll a mis l'accent sur la nécessité d'un soutien international accru en toute urgence pour soutenir les opérations de sauvetage dans tout le Soudan.

Xinhua/VNA/CVN