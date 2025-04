Sommet du P4G : investir dans l'humain pour bâtir l'économie de demain

Dans le cadre du IV e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, a présidé jeudi 17 avril à Hanoï une session ministérielle sur le thème : "Investir dans l'humain - Façonner la main-d'œuvre pour l'économie du futur".

Des représentants de gouvernements, d'organisations régionales et internationales, d'instituts de recherche, d'entreprises, de ministères, de secteurs et de localités vietnamiens y ont participé.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Phuc, l'un des piliers essentiels pour atteindre l'objectif de transformation verte et l'engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est de développer une économie circulaire, basée sur l'optimisation des ressources, la réduction des déchets et la durabilité. L'éducation joue un rôle clé pour combler les écarts de compétences dans la transition verte.

Le Vietnam a adopté des politiques dans le domaine éducatif visant à développer une main-d'œuvre verte en lien avec l'économie circulaire. Cela inclut la normalisation des programmes de formation, l'introduction de nouveaux contenus, l'assurance qualité et la promotion de l'égalité d'accès.

Le pays promeut la mise en œuvre d'un cadre national de qualifications au service de la révolution industrielle 4.0 et de la transition verte et modernise l'enseignement supérieur dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les biotechnologies, la construction verte, l'agriculture biologique et la gestion des déchets. Le Vietnam accorde également la priorité à la formation dans des métiers verts comme la gestion intelligente des déchets, le recyclage et la logistique durable.

La transformation numérique et l'autonomie universitaire sont identifiées comme percées stratégiques pour améliorer la formation des ressources humaines de haute qualité nécessaires au XXIe siècle.

Le vice-ministre vietnamien a insisté sur la priorité donnée à la requalification des travailleurs dans les communautés affectées par les mutations industrielles, et à la promotion des partenariats éducation-entreprises pour relier la formation aux besoins réels du marché vert. Les talents STEM sont également considérés comme moteurs d'une croissance durable.

À cette occasion, les participants ont axé leurs échanges sur trois thèmes principaux : l'identification des écarts entre les compétences actuelles et celles requises pour la transition verte ; les politiques concrètes visant à préparer les ressources humaines pour un avenir durable ; et les modèles de coopération réussis entre gouvernements, entreprises et organisations pour développer une main-d'œuvre verte.

