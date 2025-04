Aéroport de Tân Son Nhât : le terminal T3 accueille désormais les passagers

Le terminal T3 est un projet d'infrastructure emblématique de la mégapole du Sud et a été officiellement mis en service pour célébrer le 50e anniversaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

Photo : VNA/CVN

Selon Airports Corporation of Vietnam (ACV), tous les vols reliant Hô Chi Minh-Ville et Vân Dôn (province de Quang Ninh) décollent désormais du terminal T3. D'ici la fin avril, tous les vols intérieurs de Vietnam Airlines seront officiellement transférés vers ce terminal, à l'exception de ceux reliant Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao, Cà Mau et Rach Gia.

La Compagnie aérienne Vietjet Air utilisera également le terminal T3 pour l'exploitation de tous ses vols intérieurs.

Le terminal T3, d’une capacité annuelle de 20 millions de passagers, a été construit en seulement 20 mois avec un investissement total de près de 11.000 milliards de dôngs (423 millions de dollars). Ce projet vise à desservir les vols intérieurs, à réduire la congestion du terminal T1 et à améliorer la qualité des services au sol à l’aéroport de Tân Son Nhât.

VNA/CVN