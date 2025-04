Sommet P4G

Plus de 50 start-up participent à une exposition sur la coissance verte

Le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a ouvert le 16 avril à Hanoï une exposition sur la croissance verte sur le thème «Petite innovation - Grand impact», dans le cadre du 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnership for Green - P4G).

La cérémonie d'ouverture a vu la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et des dirigeants de ministères, secteurs et organisations internationales.Le P

L'exposition est une activité clé du ministère des Sciences et des Technologie au P4G 2025, visant à présenter la capacité d'innovation du Vietnam en association avec l'objectif de développer un écosystème de startups créatives durables et une transformation verte mondiale.

L'exposition rassemble plus de 50 start-up nationales et internationales et d’organisations prestigieuses de premier plan dans le domaine de la transformation verte et du développement durable dans le monde, présentant de solutions pratiques dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente pour répondre au changement climatique, la technologie des biomatériaux, la gestion du carbone et la logistique verte ainsi que des produits respectueux de l’environnement pour la chaîne d’approvisionnement mondiale.

En plus des startups vietnamiennes typiques telles que Buyo Bioplastics, AirX Carbon, Alternō Vietnam, Yeast Era, EBOOST, l'exposition réunit aussi de partenaires internationaux tels que World Resources Institute (WRI), Global Green Growth Institute (GGGI), Greeneration Foundation, CIAT... apportant des modèles de transformation verte efficaces de tous les continents.

Le P4G a été créé en 2017 sur la base d'une initiative danoise dans le but de coordonner les politiques, de promouvoir la coopération public-privé, de connecter les gouvernements, les entreprises et les organisations sociopolitiques pour promouvoir la croissance verte, contribuant à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable. Le Vietnam est l'un des huit pays membres fondateurs du P4G et est un membre actif parmi les neuf membres participant à la phase 2 de 2023 à 2027. Le Vietnam a reçu 12 projets en phase 1 (2018 - 2022).

Le P4G 2025 se déroule du 14 au 17 avril au Vietnam ayant pour thème « Transformation verte durable, centrée sur les gens ». Le sommet vise à attirer des ressources internationales pour le développement, en particulier dans la réponse au changement climatique, la transformation verte, la transformation numérique, les sciences et les technologies et l’innovation pour atteindre l’objectif de zéro émission nette.

