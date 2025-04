Des initiatives pour une transition verte durable et centrée sur les habitants

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une discussion plénière de haut niveau sur la “Transition verte durable et centrée sur les citoyens” dans le cadre du 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) à Hanoï, le 16 avril après-midi.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que pour une transition verte durable et centrée sur les habitants, cette discussion serait l'occasion pour les pays d'échanger et d'élaborer un programme d'action basé sur trois axes : la mise en place d'institutions vertes inclusives et équitables, la prise en compte du marché comme centre de régulation et d'allocation des ressources ; le renforcement des capacités économiques vertes ; et la mise en place d'un cadre de coopération internationale verte et de liens multisectoriels et multidisciplinaires.

À cette fin, la coopération P4G jouerait un rôle pionnier et moteur, ouvrant la voie à l'expérimentation de nouvelles politiques et méthodes de mise en réseau des ressources, notamment les partenariats public-privé et le soutien des pays développés aux pays en développement dans le cadre de la transition verte, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a formulé plusieurs propositions concrètes pour promouvoir une transition verte durable et inclusive.

En tant que plateforme de promotion des partenariats public-privé, reliant les gouvernements, les entreprises et les organisations sociopolitiques, P4G doit continuer à apporter un soutien financier et technique dans le domaine de la prévention du changement climatique, en élaborant des solutions pour minimiser les impacts et répondre au changement climatique.

La communauté internationale doit s'unir et redoubler d'efforts pour concrétiser les objectifs et les engagements d'une transition verte durable et centrée sur les personnes, dans l'esprit du principe “ce qui est dit est fait, ce qui est promis est mis en œuvre, ce qui est mis en œuvre est réalisé avec des résultats concrets”, a-t-il recommandé.

Partenariat public-privé

Le dirigeant vietnamien a suggéré aux pays développés de promouvoir leur rôle pionnier en fournissant un soutien financier, des technologies et une expérience de gestion pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés à réaliser leur transition verte, à atteindre les Objectifs de Développement Durable et à garantir les moyens de subsistance de leurs populations. Il a ajouté que les modèles de coopération et les partenariats public-privé (PPP), ainsi que la coopération tripartite, Sud-Sud et Nord-Sud, doivent être promus afin de créer des mécanismes et des conditions favorables pour que les citoyens et les entreprises investissent dans la transition verte et les projets de développement durable.

Dans une vidéo préenregistrée envoyée lors de la discussion, le président français Emmanuel Macron a hautement apprécié les activités de P4G ainsi que l'engagement proactif du Vietnam en faveur du développement durable. Il a remercié le Vietnam pour son étroite coordination dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et du Pacte de Paris pour les peuples et la planète.

Il a réaffirmé le message selon lequel « aucun pays ne devrait avoir à choisir entre lutter contre la pauvreté et sauver la planète », l'objectif étant de mobiliser les ressources financières nécessaires par la réforme des mécanismes multilatéraux et la mobilisation de financements privés. Le président français a appelé les pays à soutenir la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et l'Accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (BBNJ).

Le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a souligné les similitudes géographiques et salué la relation de coopération de longue date entre le Vietnam et les Pays-Bas, notamment dans le secteur vert. Il a affirmé que la détermination, une vision à long terme et le partenariat public-privé sont essentiels pour promouvoir la croissance économique et le développement durable. Lors de la discussion, les délégués ont discuté des avantages et des défis liés à la transition verte ; ils ont partagé leurs expériences de développement, leurs priorités politiques et leurs solutions pour promouvoir la croissance verte et le développement durable. Les délégués ont souligné qu'il ne restait que cinq ans pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable, mais que de nombreux objectifs étaient en retard, voire annulés.

Défis à relever

Dans un contexte de changement climatique de plus en plus grave et de catastrophes naturelles complexes, une transition verte centrée sur l'humain est devenue une voie essentielle. Cependant, les incertitudes de la situation mondiale peuvent engendrer de nombreux défis majeurs, notamment pour les pays en développement et les groupes vulnérables de la société. Dans ce contexte, les délégués ont tous affirmé l'importance de la coopération internationale et reconnu la contribution du P4G au renforcement de la coopération et à la mobilisation des ressources pour la croissance verte et le développement durable. Ils ont hautement apprécié l'accueil par le Vietnam du Sommet P4G en ce moment.

De nombreux délégués ont partagé leurs expériences en matière de développement et leurs efforts pour mettre en œuvre les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone. Ils ont également proposé des solutions pour mobiliser des ressources en faveur de la transition verte et de la réduction des émissions, telles que les mécanismes de garantie de crédit, la finance verte, les partenariats public-privé, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la diversification du réseau électrique.

Lors de la discussion, plusieurs partenaires ont également annoncé leur soutien à la transition verte, la République de Corée s'engageant à poursuivre son soutien financier aux projets P4G en 2025. En conclusion de la discussion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les échanges, idées et propositions approfondis et réfléchis des délégués. Selon le Premier ministre, la transition verte et la croissance verte sont des tendances inévitables, irréversibles et irréversibles. Le contexte actuel exige une approche globale, inclusive et globale, ainsi que le rôle de la solidarité internationale et du multilatéralisme.

Tous les efforts en faveur de la transition verte et du développement durable doivent être axés sur les personnes, pour les personnes et les placer au cœur de leurs préoccupations, et ne pas sacrifier le progrès social et environnemental au profit de la simple croissance économique. Convaincu que le développement scientifique et technologique et l'innovation doivent être la clé de la transition verte et de la transformation numérique, il a remercié et hautement apprécié les contributions des pays et des partenaires aux discussions, favorisant ainsi les partenariats et la coopération dans l'exploitation des ressources pour ouvrir un avenir vert et durable à tous.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les dirigeants des pays d'avoir envoyé des délégations de haut niveau au sommet, témoignant ainsi de leur soutien et de leur contribution au développement commun de la Terre et témoignant de leur attachement au Vietnam et au processus de transition verte d'un pays sortant de la guerre.

