Soldats disparus : coopération technique renforcée entre le Vietnam et les États-Unis

En mission aux États-Unis, la délégation vietnamienne chargée de la recherche et de l’identification des soldats portés disparus a tenu le 14 août une séance de travail avec l’Agence américaine DPAA. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération, notamment par l’échange d’informations, le transfert de technologies ADN et la formation d’experts, afin d’accélérer les efforts humanitaires liés aux séquelles de la guerre.

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Poursuivant sa mission de travail aux États-Unis, la délégation du Comité directeur national chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie a tenu, le 14 août, une séance de travail avec l’Agence américaine de recherche des prisonniers de guerre et des personnes portées disparues (Defense POW/MIA Accounting Agency - DPAA).

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne était conduite par le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense et vice-président permanent du Comité directeur national.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération dans la recherche des militaires portés disparus pendant la guerre. Cette coopération humanitaire figure parmi les premiers domaines de collaboration établis entre le Vietnam et les États-Unis après la guerre. Depuis plusieurs décennies, elle s’est traduite par des centaines de missions conjointes sur le terrain.

Les responsables vietnamiens ont souligné que l’esprit de coopération responsable, de bonne volonté et sans condition du Vietnam avait contribué à la localisation et au rapatriement de centaines de restes de militaires américains disparus, créant ainsi un socle de confiance important pour le développement des relations bilatérales.

La délégation a proposé aux autorités américaines d’accélérer la déclassification et le transfert des archives et documents pertinents, tout en encourageant les anciens combattants américains à fournir davantage d’informations sur les lieux d’inhumation des soldats vietnamiens tombés au combat.

Les responsables vietnamiens ont également proposé un renforcement de la coopération technique avec la DPAA. Ils ont notamment souhaité bénéficier d’un partage accru d’expertise et d’un transfert de technologies modernes en matière d’extraction et de séquençage génétique de nouvelle génération, y compris les techniques fondées sur les polymorphismes nucléotidiques simples (SNP). La partie vietnamienne a également exprimé son intérêt pour l’optimisation des méthodes d’analyse de l’ADN mitochondrial et nucléaire, les procédures d’anthropologie médico-légale appliquées aux ossements ainsi que de nouvelles approches scientifiques, telles que l’analyse des isotopes stables.

Technologies de pointe pour l’identification des soldats disparus

Le Vietnam a par ailleurs sollicité un appui en équipements spécialisés, en réactifs de laboratoire et en programmes de formation destinés à renforcer les capacités de ses experts dans ce domaine particulièrement complexe.

La DPAA gère actuellement d’importants laboratoires spécialisés dans l’expertise anthropologique et l’identification des restes humains à Hawaï et dans l’État du Nebraska. Ces centres utilisent des technologies avancées combinant archéologie de terrain, analyses dentaires, anthropologie médico-légale et séquençage génétique de dernière génération, permettant d’identifier des personnes à partir de fragments osseux très réduits ou fortement dégradés.

Selon les responsables de l’agence américaine, le délai moyen nécessaire pour parvenir à une identification fiable est d’environ deux ans par dossier. Compte tenu du nombre considérable de restes à rechercher et à identifier au Vietnam, cette mission demeure un défi de grande ampleur.

Les représentants de la DPAA ont réaffirmé que le soutien au Vietnam dans la recherche et l’identification des restes des soldats disparus constituait, à leurs yeux, une responsabilité morale et une priorité majeure. Ils se sont engagés à poursuivre leur assistance dans toute la mesure du possible, en particulier dans les domaines où les États-Unis disposent d’une expertise reconnue et où les besoins vietnamiens demeurent importants.

La réunion a débouché sur plusieurs consensus importants et ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans le traitement des conséquences de la guerre. Ces avancées devraient contribuer à accélérer les opérations de recherche, de regroupement et d’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat, tout en apportant un réconfort aux familles concernées et en consolidant davantage la confiance mutuelle entre le Vietnam et les États-Unis.

VNA/CVN