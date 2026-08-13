Centenaire de Fidel Castro

À La Havane, le Vietnam réaffirme sa solidarité avec Cuba

Du 7 au 12 août, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est rendue à La Havane pour participer aux célébrations internationales marquant le centenaire de la naissance du leader cubain Fidel Castro Ruz.

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Photo d'archives : VNA/CVN

Au cours de ce séjour, la délégation, conduite par Vu Hai Hà, membre du Comité central du Parti, membre permanent de l’Assemblée nationale (AN) et président de la Commission des relations extérieures de l’AN, a pris part à la 24e Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP), ainsi qu’au premier séminaire international intitulé "Fidel : Héritage et Futur".

La 24e édition de l'IMCWP, organisée par le Parti communiste cubain du 7 au 9 août sous le thème "Défendre et honorer l'héritage de la Révolution cubaine à l'occasion du centenaire de la naissance de Fidel ; approfondir la solidarité avec Cuba socialiste ; renforcer nos actions communes ; et unir nos forces pour la paix et contre l'agression impérialiste", a réuni près de 200 délégués représentant 48 organisations politiques mondiales.

Lors de son intervention, Vu Hai Hà a souligné que la Révolution cubaine demeure un symbole universel de la lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et la justice sociale, tout en affirmant que la pensée et l’exemple de Fidel Castro et la pensée de Hô Chi Minh constituent les deux grands symboles du mouvement communiste international.

Il a réitéré la solidarité du Vietnam face aux immenses difficultés auxquelles est confrontée l’île, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens suivaient, partageaient et soutenaient fermement la juste cause du peuple cubain. Il a fermement appelé à la solidarité et à la lutte pour préserver la paix, ainsi qu’à la levée immédiate du blocus économique, de l’embargo et des sanctions unilatérales imposés à Cuba, qu’il a qualifiés de contraires au droit international et à la Charte des Nations unies.

Un moment fort de la visite a été le premier séminaire international "Fidel : Héritage et Futur", qui a rassemblé plus de 1.000 délégués de 63 pays. À cette occasion, Cuba a organisé le lancement de l'ouvrage Œuvres choisies du commandant en chef Fidel Castro Ruz (15.000 pages), imprimé et offert par le Vietnam.

Vu Hai Hà a affirmé que trois valeurs contemporaines convergent chez Fidel Castro : l'indépendance nationale, la souveraineté nationale et la justice sociale, réaffirmant ainsi l'esprit international exprimé dans la célèbre citation du leader Fidel Castro : Une véritable révolution ne saurait être sans caractère international.

Il a souligné la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam et son engagement à "accompagner, coopérer et se développer ensemble" avec Cuba, tout en rappelant avec émotion le 60e anniversaire de la déclaration historique de Fidel Castro : Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner son propre sang.

Lors du forum consacré à Fidel Castro et à la diplomatie parlementaire, le chef de la délégation vietnamienne a déclaré que, dans un monde turbulent, les valeurs de l’héritage de Fidel demeuraient intactes : l’attachement à l’indépendance, à la souveraineté, à la solidarité internationale et à l’aspiration à la justice.

Il a insisté sur la convergence de vues entre Hô Chi Minh et Fidel Castro concernant le rôle des parlements dans la protection de la volonté souveraine et au service des peuples. Il a plaidé pour un renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, la transformation numérique et le développement durable.

En marge des conférences, la délégation a été reçue par de hauts dirigeants cubains, dont le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Esteban Lazo Hernández, et le secrétaire chargé de l’organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba, Roberto Morales Ojeda. Ces rencontres ont permis de réaffirmer les relations fraternelles, l’amitié particulière et la coopération bilatérale globale qui unissent les deux pays.

La visite s'est conclue par des échanges avec diverses délégations étrangères et une cérémonie solennelle de dépôt de gerbes de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh dans le parc qui porte son nom à La Havane.

VNA/CVN