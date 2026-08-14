Décès de Zhu Rongji : messages de condoléances des dirigeants vietnamiens

Les principaux dirigeants vietnamiens ont adressé, le 14 août, des messages de condoléances aux dirigeants chinois et à la famille de Zhu Rongji, ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji, également membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois, saluant sa contribution au développement de la Chine ainsi qu’au renforcement des relations Vietnam - Chine.

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À l’annonce du décès de l'ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji, également membre de la Permanence du Bureau politique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ont adressé le 14 août des messages de condoléances au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Premier ministre de Chine Li Qiang, au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, au membre de la Permanence du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat et directeur du Bureau général du Comité central du PCC, Cai Qi.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont qualifié de dirigeant éminent ayant apporté d’importantes contributions à la politique de réforme et d’ouverture ainsi qu’à l’intégration économique internationale de la Chine. Ils ont souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent une haute estime pour son rôle dans la promotion des relations entre le Vietnam et la Chine au début du XXIe siècle.

Les messages expriment également la conviction que, sous la direction du Comité central du PCC avec Xi Jinping comme noyau dirigeant, le peuple chinois saura transformer cette perte en force et poursuivre la réalisation de nouveaux progrès dans l’édification d’un grand pays socialiste moderne, prospère, démocratique, harmonieux et développé.

Les dirigeants vietnamiens ont réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec la Chine et sa volonté de poursuivre, aux côtés du Parti, de l’État et du peuple chinois, l’approfondissement des relations bilatérales, dans l’intérêt des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait de même à son homologue chinois Wang Yi.

VNA/CVN