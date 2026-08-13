Tô Lâm achève avec succès sa visite d’État en Nouvelle-Zélande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et la haute délégation vietnamienne l'accompagnant ont quitté Auckland dans la soirée du 13 août (heure locale), concluant une visite d’État effectuée à l’invitation de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro.

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Au cours de son séjour, le dirigeant vietnamien a rencontré la gouverneure générale Dame Cindy Kiro, s’est entretenu avec le Premier ministre Christopher Luxon et a eu une entrevue avec le président du Parlement, Gerry Brownlee. Il a également assisté à la remise de plusieurs documents de coopération bilatérale, participé à des rencontres avec la presse et pris part à des événements consacrés aux affaires et à l’éducation, notamment à la Table ronde des entreprises Nouvelle-Zélande - Vietnam et au Forum sur l’enseignement supérieur et la formation professionnelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les discussions ont permis aux deux parties de dresser un bilan positif du développement des relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique intégral en 2025, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Les dirigeants des deux pays sont convenus de poursuivre le renforcement de la confiance politique à travers l’intensification des échanges et des contacts à tous les niveaux, tant entre les partis, les gouvernements et les parlements qu’entre les peuples. Ils ont également souligné l’importance d’utiliser efficacement les mécanismes de dialogue existants afin de promouvoir une coopération plus substantielle.

Le Premier ministre Christopher Luxon a réaffirmé la volonté de son gouvernement de soutenir activement les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises des deux pays.

De son côté, Tô Lâm a salué l’appui concret et efficace apporté depuis de nombreuses années par la Nouvelle-Zélande au Vietnam, en particulier dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement. Il a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération dans le développement d’une agriculture verte, à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique, tout en améliorant la sécurité alimentaire et la valeur ajoutée des produits agricoles.

Les deux parties ont également identifié l’éducation, le tourisme, la connectivité et les échanges entre les peuples comme des moteurs essentiels du partenariat bilatéral. Elles se sont engagées à développer la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées et à encourager l’ouverture prochaine de liaisons aériennes directes afin de faciliter les échanges et de rapprocher davantage les deux nations.

Sur les questions régionales et internationales, Hanoï et Wellington ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies. Les deux pays ont souligné l’importance du respect du droit international et du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

La visite a également été marquée par la remise de plusieurs accords de coopération dans les domaines du maintien de la paix, de l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement et de l’accès aux marchés, ainsi que par l’annonce de nouveaux financements en faveur de projets liés à l’agriculture intelligente et à l’adaptation au changement climatique.

À cette occasion, Tô Lâm et la gouverneure générale Dame Cindy Kiro ont également visité une exposition de la photographe néo-zélandaise Fiona Pardington à la galerie d’art contemporain Starkwhite. Cette activité culturelle a illustré l’importance accordée par les deux pays aux échanges culturels et aux liens entre les peuples, considérés comme l’un des fondements durables de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN