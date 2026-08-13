Le dirigeant Tô Lâm rencontre le président du Parlement néo-zélandais

Dans le cadre de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 13 août à Auckland, le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Saluant la visite d’État du dirigeant Tô Lâm et de la haute délégation vietnamienne, le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee, a estimé qu’elle contribuerait à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays et à ouvrir une nouvelle phase de coopération plus substantielle et plus efficace.

Il a salué les avancées du Vietnam en matière de développement socio-économique, de réformes institutionnelles, de sciences et technologies, d’innovation et d’intégration internationale. Il a également réaffirmé le soutien de la Nouvelle-Zélande au Vietnam dans la perspective de l’Année de l’APEC 2027, dont le pays assurera l’organisation.

Évoquant sa visite au Vietnam en 2025, Gerry Brownlee a fait part de son impression devant le dynamisme et la créativité du peuple vietnamien. Il a souligné que les relations bilatérales ne se limitaient pas aux échanges commerciaux ou à la coopération éducative, mais reposaient également sur des convergences de vues concernant de nombreuses questions régionales et internationales.

Il a exprimé le souhait que son pays demeure une destination privilégiée pour les jeunes Vietnamiens souhaitant étudier ou travailler à l’étranger. Il s’est également prononcé en faveur d’un renforcement de la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce, de l’investissement et des échanges entre les peuples, ainsi que de l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe entre les deux pays.

Pour sa part, le haut dirigeant Tô Lâm a qualifié la Nouvelle-Zélande d’ami proche et de partenaire important du Vietnam dans la région, saluant son accompagnement et son soutien constants au développement du pays.

Les deux dirigeants ont partagé l’idée que, dans un contexte international marqué par de profondes mutations et des exigences de développement accrues, la coopération entre les deux pays était plus nécessaire que jamais. Selon Tô Lâm, le renforcement des relations bilatérales répond aux intérêts des deux peuples, aux besoins de développement de chaque pays ainsi qu’aux impératifs de paix et de stabilité dans la région et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a également salué le rôle du Parlement néo-zélandais dans le développement du pays et sa contribution au renforcement des relations parlementaires entre les deux nations. Il a transmis à Gerry Brownlee les salutations et les vœux du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Il s’est félicité de la présence de parlementaires d’origine vietnamienne au sein du Parlement néo-zélandais, estimant qu’ils contribuaient activement au rapprochement entre les deux pays et témoignaient du rôle positif de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

Il a souligné que les relations bilatérales avaient connu un développement particulièrement dynamique depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique intégral à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment entre les organes spécialisés des deux Parlements, afin de favoriser le partage d’expériences et la compréhension mutuelle.

Il a également souhaité que le Parlement néo-zélandais continue de soutenir la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale et contribue à créer un cadre juridique favorable au développement de secteurs où les intérêts des deux pays convergent, notamment l’agriculture intelligente, l’agriculture de haute technologie, l’agriculture verte et durable.

Les deux dirigeants ont enfin souligné l’importance de l’éducation, du tourisme, de la connectivité et des échanges entre les peuples comme moteurs essentiels des relations bilatérales. Ils ont plaidé pour l’ouverture rapide de liaisons aériennes directes ou plus accessibles entre les deux pays, ainsi que pour la simplification des procédures de visa.

Le dirigeant Tô Lâm a également souhaité que les autorités néo-zélandaises continuent de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Nouvelle-Zélande, au bénéfice du développement des relations entre les deux nations.

VNA/CVN