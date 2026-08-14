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Politique
Message de félicitations au président de la Hongrie

Le Parlement hongrois a confié à András Baka la fonction de chef de l'État, avec 140 voix pour. Le nouveau président prendra ses fonctions dans quelques jours, le 19 août.

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Le nouveau président élu de la Hongrie, András Baka, prononce un discours au Parlement à Budapest le 11 août 2026. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

À l'occasion de l'élection d'András Baka à la présidence de la Hongrie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lui a adressé le 14 août 2026 un message de félicitations.

Le Parlement hongrois a confié à András Baka la fonction de chef de l'État, avec 140 voix pour. Le nouveau président prendra ses fonctions dans quelques jours, le 19 août.

VNA/CVN

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