Le dirigeant Tô Lâm donne un nouvel élan aux partenariats avec Canberra et Wellington

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Australie et en Nouvelle-Zélande a permis de consolider la confiance politique, d’ouvrir de nouveaux axes de coopération dans les secteurs d’avenir et de renforcer les partenariats stratégiques globaux avec les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

La visite d’État effectuée du 9 au 14 août en Australie et en Nouvelle-Zélande par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a marqué une nouvelle étape dans le développement des relations entre le Vietnam et deux de ses partenaires majeurs dans la région indo-pacifique. À l’issue de cette tournée, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que la visite avait atteint l’ensemble de ses objectifs et créé un nouvel élan pour approfondir les partenariats stratégiques globaux établis avec ces deux pays.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, cette première visite de Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions est intervenue à un moment particulièrement important, alors que les relations du Vietnam avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande connaissent un développement rapide après leur élévation au rang de partenariat stratégique global. Elle a également réaffirmé l’importance accordée par Hanoï à ces deux partenaires ainsi que la volonté commune de traduire les nouveaux cadres de coopération en actions concrètes, efficaces et mutuellement bénéfiques.

Au cours de son déplacement, le dirigeant vietnamien a rencontré les gouverneurs généraux, les Premiers ministres, les responsables parlementaires, ainsi que des représentants des milieux universitaire, scientifique et économique et de la communauté vietnamienne résidant dans les deux pays. Les entretiens se sont déroulés dans un climat de confiance et de franchise. Les dirigeants australiens et néo-zélandais ont réaffirmé leur attachement au renforcement des liens avec le Vietnam et salué les réalisations de son développement ainsi que son rôle croissant sur la scène régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

La visite a notamment permis de consolider la confiance politique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques. Outre les domaines traditionnels de la politique, de la diplomatie, du commerce et de l’investissement, les trois pays ont convenu d’intensifier leur collaboration en matière de sécurité et de défense. Les discussions ont également mis l’accent sur les moteurs de croissance de demain, notamment les sciences et les technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte, les minerais critiques, l’agriculture de haute technologie, l’économie maritime ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées.

Avec l’Australie, les échanges ont permis de renforcer la coopération dans les technologies avancées et l’innovation. Le forum TechConnect a favorisé la mise en relation des gouvernements, des entreprises, des universités et des instituts de recherche des deux pays afin de promouvoir des projets communs de recherche et de développement. Du côté néo-zélandais, les priorités ont porté sur l’éducation et la formation, l’agriculture de haute technologie, le développement durable et l’adaptation au changement climatique, domaines dans lesquels les complémentarités apparaissent particulièrement fortes.

Pour élargir l’espace de développement du Vietnam

Sur le plan économique, les dirigeants ont partagé la volonté de renforcer les échanges commerciaux, les investissements et les chaînes d’approvisionnement, tout en encourageant les entreprises à développer leur présence réciproque sur les marchés des trois pays. Cette orientation vise à élargir l’espace économique et stratégique du Vietnam dans l’Indo-Pacifique et à créer de nouvelles opportunités de développement.

La communauté vietnamienne en Australie et en Nouvelle-Zélande a également occupé une place importante dans l’agenda de la visite. Tô Lâm a réaffirmé que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie inséparable de la nation et une ressource précieuse pour le développement du pays, saluant notamment les contributions des intellectuels, des experts et des entrepreneurs vietnamiens établis à l’étranger.

Le ministre Lê Hoài Trung a indiqué que la prochaine étape consisterait à mettre rapidement en œuvre les résultats obtenus. Au total, 62 accords et documents de coopération ont été signés durant la visite, dont trois déclarations conjointes majeures avec l’Australie portant sur l’approfondissement du partenariat stratégique global, le renforcement de la résilience économique et la coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de transformer sans délai les engagements politiques en programmes et projets concrets afin de générer des bénéfices tangibles pour les populations et les entreprises.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, cette visite constitue un jalon important de la politique extérieure du Vietnam, illustrant sa stratégie constante de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, tout en renforçant sa position et son influence dans la région et dans le monde.

VNA/CVN