Vietnam - Royaume-Uni : de nouvelles perspectives de croissance dans la technologie et la logistique

Le 12 août à Hanoï, le Sommet Royaume-Uni - Vietnam 2026 s’est tenu afin de promouvoir la coopération dans des domaines offrant de nouvelles perspectives de croissance, tels que l’intelligence artificielle (IA), les technologies financières, les actifs numériques, le marché des produits dérivés et la logistique.

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Prenant la parole lors de la conférence, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a souligné l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays, dans le contexte de l’élévation des relations Vietnam - Royaume-Uni au niveau de partenariat stratégique intégral. Les secteurs de la technologie, de la finance, de l’innovation et de la transformation numérique ouvrent de nouvelles opportunités de coopération, permettant aux entreprises des deux pays de se connecter, de partager leurs expériences et d’explorer des opportunités d’investissement et d’affaires.

Photo : moit.gov.vn/CVN

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a estimé que les fondements commerciaux et d’investissement entre les deux pays continuaient de se développer positivement. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau record, à près de 9,4 milliards de dollars. Au cours des sept premiers mois de 2026, ils ont atteint près de 6 milliards de dollars, en hausse de 14,5% sur un an. Fin 2025, les investisseurs britanniques comptaient 623 projets au Vietnam, pour un capital enregistré total de près de 4,7 milliards de dollars, principalement dans les secteurs de la finance, de l’industrie, de l’énergie, des technologies et de la logistique.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est fixé pour objectif que, d’ici 2030, l’économie numérique représente 20 à 25% de la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur et que 70% des entreprises de production industrielle réalisent une transformation numérique de base. L’IA est appelée à être largement utilisée dans le commerce électronique, la logistique, les activités d’import-export, l’énergie et la production industrielle, afin de personnaliser les services, d’optimiser les opérations, de réduire les coûts et d’améliorer la productivité.

Parallèlement à la numérisation des processus, l’IA, les robots et les usines intelligentes permettent également aux entreprises de mener une "double transformation", afin de répondre aux exigences en matière de traçabilité, de réduction des émissions et de normes environnementales dans le commerce international.

Du point de vue de la coopération financière, la vice-ministre Phan Thi Thang a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, nécessitant de renouveler son modèle de croissance, d’améliorer sa productivité et de mobiliser plus efficacement les ressources nationales et internationales. Dans ce processus, la création de centres financiers internationaux au Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, constitue une orientation stratégique.

Lors de la conférence sur le Centre financier international, organisée à Hanoï en mars 2026, la partie britannique a partagé son expérience en matière de marché des produits dérivés, créant ainsi une base pour la poursuite de la coopération technique et le développement de produits concrets entre les deux pays.

S’agissant des stablecoins et des actifs numériques, ces secteurs présentent un potentiel pour soutenir les paiements et la finance transfrontaliers, mais soulèvent également des questions liées aux actifs de réserve, à la liquidité, à la protection des utilisateurs et à la stabilité financière.

La vice-ministre Phan Thi Thang a également souligné l’orientation visant à développer le marché des échanges de marchandises et les instruments dérivés de manière transparente, sûre, professionnelle et intégrée au marché international. Selon elle, le marché des produits dérivés doit être lié aux marchandises réelles et aux besoins de couverture des risques des entreprises de production et d’import-export. Il convient ainsi de ne pas dissocier le marché financier de l’économie réelle et de ne pas encourager la spéculation à court terme non maîtrisée.

Parallèlement au marché des produits dérivés, la logistique est également considérée comme un domaine offrant un potentiel important de coopération. Le Vietnam s’oriente vers la construction d’un système logistique intégré, moderne, vert et numérique, la réduction des coûts logistiques et le développement de centres dotés d’une capacité de compétitivité internationale. Ce secteur correspond aux atouts du Royaume-Uni dans les domaines du financement du commerce, de l’assurance maritime, des technologies portuaires et de la gestion des chaînes d’approvisionnement.

VNA/CVN