Tô Lâm et la gouverneure générale Dame Cindy Kiro visitent l’exposition de Fiona Pardington

Dans le cadre de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Tô Lâm, et la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro, se sont rendus, le 13 août, à la galerie d’art contemporain Starkwhite, à Auckland, pour découvrir l’œuvre de la célèbre photographe d’origine maorie Fiona Pardington.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont pu apprécier une sélection de clichés emblématiques de l’artiste, figure incontournable de la scène photographique contemporaine néo-zélandaise, dont la carrière s’étend sur plus de trois décennies.

L’œuvre de Fiona Pardington se distingue par une exploration profonde des thèmes liés à la culture, à l’histoire, à la nature et à l’homme de la Nouvelle Zélande. À travers un usage magistral de la lumière et des fonds sombres, ses photographies subliment des artefacts culturels maoris, des spécimens de musées ainsi que des oiseaux endémiques, dont certains sont aujourd’hui menacés ou disparus.

Ces clichés ne se contentent pas de mettre en relief la valeur du patrimoine national, elle porte également un message significatif sur l’importance de la conservation.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Lors de cette visite, Tô Lâm s’est dit profondément impressionné par la dimension artistique, culturelle et historique des œuvres présentées, saluant la manière dont l’art contemporain contribue à préserver, à faire vivre et à diffuser l’identité culturelle néo-zélandaise auprès du grand public.

Il a souligné que la culture et les arts constituaient un pont essentiel pour renforcer la compréhension mutuelle, le partage et les liens entre les peuples. Selon lui, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, deux nations riches de traditions séculaires, disposent d’un immense potentiel pour intensifier leurs échanges et leur coopération dans les domaines culturel et artistique, consolidant ainsi les fondements sociaux du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Artiste de renommée internationale dont les œuvres figurent dans les plus grands musées mondiaux, Fiona Pardington a été désignée pour représenter la Nouvelle-Zélande à la prestigieuse Biennale de Venise en 2026.

La visite de Tô Lâm et de Dame Cindy Kiro à cette exposition constitue une activité d’échange culturel significative dans le cadre de cette visite d’État. Elle contribue à une meilleure compréhension de la culture, de l’histoire et du peuple néo-zélandais et témoigne de l’importance que les dirigeants des deux pays accordent aux échanges culturels et artistiques ainsi qu’aux liens entre les peuples, qui constituent l’un des fondements importants de l’amitié entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN