Quatrième réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam - Nouvelle-Zélande

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Nouvelle-Zélande, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, ont coprésidé, le 13 août à Auckland, la 4 e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Nouvelle-Zélande (FMM-4).

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Photo : Diêu Linh/VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux ministres ont échangé sur les relations bilatérales et se sont félicités du développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Nouvelle-Zélande, fondé sur une solide confiance et constamment consolidé et approfondi depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, il y a plus de 50 ans.

Ils sont convenus de poursuivre la mise en œuvre efficace des résultats et accords obtenus lors de la visite de Tô Lâm, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations bilatérales de manière substantielle, concrète et efficace, notamment dans les domaines à fort potentiel mis en avant par les dirigeants des deux pays, tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture de haute technologie, la santé et l’éducation.

Les deux ministres ont souligné l’importance de promouvoir le libre-échange, l’ouverture des marchés et l’intégration économique. Ils sont convenus de tirer pleinement parti des accords de libre-échange auxquels le Vietnam et la Nouvelle-Zélande participent conjointement, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP), avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 3 milliards de dollars.

Photo : Lê Dat/VNA/CVN

Le ministre Lê Hoài Trung a salué le soutien que la Nouvelle-Zélande continue d’apporter aux étudiants vietnamiens, ainsi que ses efforts pour maintenir et élargir les programmes de bourses, de formation et de développement des compétences.

S’agissant de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, les deux ministres ont hautement apprécié l’efficacité des mécanismes d’échange existants et sont convenus de renforcer les échanges sur les politiques, le partage d’expériences, la formation et le renforcement des capacités des diplomates, ainsi que de promouvoir davantage les liens entre leurs unités spécialisées.

Les deux ministres ont également procédé à un échange approfondi sur la situation mondiale et régionale, notamment sur les évolutions complexes, les foyers de tension, les conflits et les questions stratégiques ayant une incidence sur l’environnement de paix, de sécurité et de développement dans la région Asie-Pacifique.

Photo : Diêu Linh/VNA/CVN

Ils ont souligné l’importance de maintenir une architecture régionale ouverte, inclusive et fondée sur le droit, de promouvoir le dialogue, de renforcer la confiance et de privilégier les mesures de prévention et de règlement des conflits, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Les deux ministres sont convenus de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et des mécanismes régionaux, notamment au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des mécanismes dirigés par celle-ci. Ils ont également convenu de promouvoir le rôle central de l’ASEAN et son importance dans la réponse aux défis régionaux.

À cette occasion, la Nouvelle-Zélande a réaffirmé son soutien au Vietnam dans l’exercice de sa présidence du CPTPP en 2026 et dans l’organisation de l’APEC 2027, se déclarant prête à se coordonner étroitement avec le Vietnam et à lui apporter son soutien afin qu’il puisse assumer avec succès ces responsabilités.

VNA/CVN