Signaux positifs du tourisme de Diên Biên en ce début de 2026

Dès les premiers jours de 2026, le tourisme de la province de Diên Biên affiche des signaux encourageants, illustrant la mise en œuvre concrète de la Résolution du XV e Congrès du Parti provincial visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe.

Photo : VNA/CVN

L’orientation stratégique de la province, la détermination des autorités, l’implication coordonnée des entreprises et des associations touristiques, ainsi que l’esprit d’initiative des habitants créent une dynamique nouvelle et posent des bases solides pour une année charnière de développement du tourisme local.

La province met l’accent sur un développement touristique durable, associé à la préservation et à la valorisation des patrimoines historique et culturel des ethnies, à l’exploitation raisonnée des atouts naturels, ainsi qu’à la construction d’un écosystème touristique propre à la région du Nord-Ouest. L’amélioration des infrastructures, notamment aériennes, avec le maintien et l’élargissement des liaisons reliant Diên Biên à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, constitue un levier majeur pour élargir les marchés et réduire les distances avec les grands pôles économiques et touristiques du pays.

Le secteur privilégie désormais non seulement le volume de visiteurs, mais aussi la qualité des produits, l’expérience proposée et la durée de séjour, afin de générer une valeur ajoutée durable au bénéfice des communautés locales.

L’engagement actif des entreprises et des habitants, conjugué à l’adhésion croissante des visiteurs, contribue à concrétiser cette orientation. Le développement de nouveaux circuits, l’essor du tourisme communautaire et l’organisation d’événements culturels alliant traditions et modernité renforcent l’attractivité de Diên Biên. Avec environ 80.000 visiteurs enregistrés au début de 2026, la province confirme sa montée en puissance et s’affirme progressivement comme une destination sûre, accueillante, riche en identité culturelle et porteuse de nombreuses promesses sur la carte touristique nationale.

VNA/CVN