Tourisme vietnamien : Forger une stratégie nationale face à la concurrence mondiale

Le marché touristique mondial entre dans une phase de concurrence sans précédent, marquée par le déploiement de vastes campagnes de promotion, de plus en plus structurées et fondées sur les données, par de nombreux pays afin de capter des parts de marché.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le tourisme vietnamien est confronté à une exigence pressante de renouvellement de sa vision et de définition d’une stratégie nationale de promotion et de communication à long terme, cohérente, approfondie et suffisamment flexible pour renforcer sa compétitivité.

Ces dernières années, l’ensemble du secteur touristique vietnamien a déployé des efforts soutenus pour intensifier les activités de promotion et de communication, en adoptant des approches de plus en plus diversifiées et créatives. L’application des technologies numériques, l’association de la promotion touristique à la culture, aux arts et à la gastronomie, l’organisation d’événements internationaux ou encore la nomination d’ambassadeurs du tourisme ont contribué à renforcer la notoriété du Vietnam sur la carte touristique mondiale. Les activités de promotion se sont également accrues en nombre, en fréquence et en envergure sur de nombreux marchés clés et potentiels.

Grâce à ces efforts, l’année 2025 a marqué un jalon important pour le tourisme vietnamien, avec plus de 20 millions de visiteurs internationaux accueillis pour la première fois, ainsi que plus de 130 millions de touristes domestiques servis. Le Vietnam a par ailleurs été régulièrement distingué par des prix prestigieux décernés par des organisations touristiques internationales et figure parmi les destinations affichant les plus fortes progressions en termes de recherches de la part des voyageurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, alors que de nombreux pays procèdent à un repositionnement de leur marque touristique à travers de nouveaux messages et de nouvelles images, guidés par l’exploitation des mégadonnées, le tourisme vietnamien continue de révéler certaines limites. Selon les autorités compétentes, la promotion touristique nationale manque encore d’une campagne globale à l’échelle du pays, ainsi que d’un mécanisme de coordination clair et efficace entre l’administration centrale, les collectivités locales, les entreprises et les représentations vietnamiennes à l’étranger.

Cette situation se traduit par une image du tourisme vietnamien encore fragmentée, insuffisamment homogène et manquant d’un positionnement de marque fort sur les marchés internationaux. En outre, les ressources financières allouées à la promotion touristique demeurent limitées, instables et de court terme, sans être à la hauteur de celles mobilisées par plusieurs pays de la région. Il en résulte une insuffisance en matière d’envergure, de fréquence, de couverture et de professionnalisme des actions de promotion, en particulier sur les marchés étrangers, freinant toute percée significative.

Les défis sont d’autant plus importants que plusieurs stratégies majeures, dont la Stratégie de développement de la marque touristique du Vietnam et la Stratégie de développement des produits touristiques, arriveront à échéance dans un avenir proche. Par ailleurs, le processus de réorganisation et de fusion des unités administratives locales appelle à une adaptation des approches de promotion touristique, dans une logique plus globale et interrégionale, afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles.

Face à ces exigences, le gouvernement a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’élaborer un projet de promotion et de communication du tourisme et de la gastronomie vietnamiens à l’étranger pour la période 2026-2030. Cette initiative vise à définir des priorités claires, à renforcer la coopération intersectorielle, interrégionale et internationale, et à améliorer l’image, la position et la compétitivité du tourisme vietnamien.

Selon les experts, la nouvelle stratégie nationale de promotion touristique doit être conçue avec une vision à long terme d’au moins cinq ans, en plaçant la gastronomie et les expériences culturelles au cœur de la marque touristique, tout en s’appuyant sur des études de marché approfondies et sur l’exploitation des données et des technologies numériques. Les marchés cibles doivent être clairement identifiés, incluant les marchés de proximité à forte capacité tels que la Chine, la République de Corée et le Japon ; les marchés de l’ASEAN présentant un bon potentiel de croissance ; les marchés lointains à fort pouvoir de dépense comme l’Europe occidentale, l’Europe du Nord et l’Amérique du Nord, ainsi que les marchés émergents et prometteurs tels que le Moyen-Orient et l’Inde.

Photo : VNA/CVN

Afin d’éviter la dispersion des ressources, le renouvellement des mécanismes de coordination est considéré comme un facteur déterminant. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est appelé à jouer un rôle central en présidant l’élaboration et la mise en œuvre du programme annuel de promotion touristique nationale. Les collectivités locales et les entreprises seraient ainsi invitées à proposer des missions, à partager des idées et à contribuer financièrement, dans une démarche d’action concertée visant à maximiser l’impact de la communication.

À l’échelle locale, plusieurs initiatives illustrent déjà l’efficacité d’une promotion touristique fondée sur les données et les technologies numériques. En 2025, Hô Chi Minh-Ville a notamment lancé un système de suivi et de prévision des données des visiteurs, devenant la première localité du pays à se doter d’un outil d’analyse dédié aux marchés cibles, au service de la planification stratégique et de la promotion touristique.

De nombreux experts recommandent enfin au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de publier un calendrier annuel des activités de promotion touristique nationale, de renforcer les campagnes de communication d’envergure nationale, d’accroître la présence du Vietnam dans les foires et événements touristiques internationaux majeurs, de multiplier les programmes de voyages de familiarisation et de presse, et de valoriser davantage la diplomatie culturelle et la communication internationale, afin de diffuser une image du Vietnam professionnelle, attrayante et efficace dans la nouvelle phase de développement.

VNA/CVN