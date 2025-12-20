Boule d'étoffe : le 9e Festival de lancer de "còn" Vietnam - Laos - Chine à Diên Biên

Le 19 décembre à Diên Biên Phu, la province de Diên Biên (Nord) a inauguré le 9ᵉ Festival de lancer de "còn" (balles de tissu) réunissant le Vietnam, le Laos et la Chine, placé sous le thème "Solidarité, amitié - Attachement frontalier - Développement commun".

Événement politique et culturel d’envergure, le festival vise à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre les localités frontalières des trois pays. Il offre également une plateforme privilégiée pour valoriser la richesse culturelle traditionnelle des groupes ethniques, promouvoir le potentiel touristique régional, élargir les perspectives de coopération et contribuer à l’édification d’une frontière de paix, de stabilité, d'amitié, de coopération et de durabilité

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Minh Phu, vice-président du Comité populaire provincial de Diên Biên, a souligné que le lancer de “còn” constituait une tradition séculaire partagée par les peuples du Nord-Ouest du Vietnam, du Nord du Laos et du Sud-Ouest de la Chine. Symbole de cohésion communautaire et d’aspiration au bonheur, ce jeu traditionnel incarne l’amitié et la solidarité forgées au fil des générations, sous l’impulsion des dirigeants historiques des trois pays que sont le Président Hô Chi Minh, le Président Kaysone Phomvihane et le Président Mao Zedong.

Le spectacle d’ouverture, mêlant musique et danse traditionnelles, a illustré l’attachement profond des communautés frontalières, mettant en lumière le rôle de Diên Biên comme pont de coopération régionale.

Prévu du 19 au 21 décembre, le festival propose une riche palette d’activités culturelles et sportives, avec la participation des provinces de Diên Biên et Lai Châu (Vietnam), de Phongsaly (Laos) et du district de Jiangcheng (Chine).

