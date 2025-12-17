Diên Biên renforce ses relations avec trois provinces du Nord du Laos

Une réunion s’est tenue le 17 décembre dans la province de Diên Biên entre la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité du Parti de Diên Biên et les commissions de la propagande et de l’éducation des Comités du Parti des provinces lao de Phongsaly, Oudomxay et Luang Prabang.

>> Renforcer la coopération dans la défense de la frontière Vietnam - Laos

>> Vietnam - Laos : les chefs de la diplomatie réaffirment la solidité des liens bilatéraux

>> Vietnam et Laos renforcent leur coopération en sciences, technologies et éducation

Photo : VNA/CVN

Vu A Bang, chef de la commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité du Parti de Diên Biên, a affirmé que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale unissant le Vietnam et le Laos constituent un socle solide pour les relations entre leurs localités.

Passant en revue la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé en juin 2019 entre Diên Biên et les trois provinces du Nord du Laos, il a souligné que les deux parties ont partagé leur expérience en matière d’information et d’éducation et maintiennent des réunions bisannuelles organisées à tour de rôle.

Lors de cet événement, les délégations se sont informées mutuellement du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que le travail d’édification du Parti dans leurs provinces respectives, tout en échangeant leurs expériences en matière d’information, d’éducation et de communication.

Les parties ont discuté et convenu des priorités de coopération future, en mettant l’accent sur le renforcement de la communication et de la formation des fonctionnaires, des forces armées et du public concernant la tradition de solidarité et de coopération globale entre les deux Partis et les deux États, ainsi que sur les liens entre Diên Biên Biên et les provinces lao et entre leurs commissions.

Elles se sont également engagées à renforcer la collaboration, le partage d’informations et la coordination dans les domaines de l’information, de l’éducation, de la mobilisation des masses et de la communication, tout en promouvant la mise en œuvre des accords de haut niveau de leurs provinces.

Par ailleurs, les délégations ont échangé leurs expériences en matière de veille de l’opinion publique et de coordination des efforts visant à contrer les discours hostiles et déformés dans le cyberespace. Elles ont convenu de maintenir le mécanisme de consultations régulières tous les deux ans, selon un système de rotation.

VNA/CVN