Nouvel An 2026 : Le tourisme vietnamien accueille environ 3,5 millions de visiteurs

À l’occasion des congés du Nouvel An 2026, du 1 er au 4 janvier, le secteur touristique vietnamien a accueilli environ 3,5 millions de visiteurs, selon les statistiques publiées le 4 janvier par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Entre le 1er au 4 janvier, le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement touristique a atteint près de 51% à l’échelle nationale. Plusieurs destinations clés ont enregistré un taux plus élevé, avoisinant les 65%, témoignant d’une reprise dynamique des activités touristiques au début de l’année 2026.

Grâce à des conditions météorologiques favorables tout au long des congés, le tourisme a connu une forte affluence dans les trois régions du pays - Nord, Centre et Sud. Les destinations les plus prisées ont été Phu Quôc, Dà Lat, Mang Den, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Nha Trang, Vung Tàu et Mui Né.

Parmi les localités ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec environ 1,24 million de touristes, en hausse de 65% par rapport à la même période de 2025. Le nombre de visiteurs internationaux y a été estimé à plus de 75.700, soit une augmentation de 83%. Le taux d’occupation hôtelière a atteint près de 75%, tandis que les recettes touristiques ont été estimées à 2.632 milliards de dôngs.

La province de Ninh Binh a accueilli plus de 723.000 visiteurs, dont près de 178.000 touristes internationaux, générant des recettes touristiques estimées à environ 795 milliards de dôngs. Quang Ninh a enregistré environ 657.000 visiteurs, dont près de 70.500 internationaux et environ 218.000 touristes en séjour, pour des recettes touristiques estimées à près de 1.620 milliards de dôngs.

Dans la province de Lâm Dông, le nombre de visiteurs a atteint environ 650.000, avec un taux d’occupation des chambres oscillant entre 70 et 80% et des recettes touristiques estimées à près de 1.200 milliards de dôngs. Hanoï a accueilli environ 560 000 visiteurs, en hausse d’environ 250% par rapport à la même période de 2025. Le nombre de touristes internationaux y a été estimé à environ 110.000, soit une progression de près de 287%. Le taux d’occupation hôtelière dans la capitale a atteint environ 73%, pour des recettes touristiques estimées à 2.100 milliards de dôngs, en augmentation de 254% sur un an.

D’autres localités ont également enregistré une fréquentation notable, notamment Hai Phong (515.600 visiteurs), Khanh Hoa (503.900), Lào Cai (plus de 363.100), An Giang (348.778), Phu Tho (305.000) et la ville de Huê (85.000 visiteurs).

Le Têt du Nouvel An demeure une période de haute saison pour les arrivées internationales au Vietnam. Cette année, les flux de visiteurs en provenance de marchés clés tels que la Chine, la République de Corée, les États-Unis, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour ont poursuivi leur croissance positive, envoyant des signaux encourageants pour l’ensemble du secteur.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, les quatre jours de congé ont favorisé l’essor du tourisme intérieur. Une durée de vacances suffisamment longue a permis aux voyageurs de prolonger leurs séjours et d’augmenter leurs dépenses pour les services touristiques. Les tendances du marché montrent que le tourisme domestique continue de jouer un rôle moteur, tandis que le tourisme international évolue vers une sélection plus ciblée, privilégiant les marchés proches, faciles d’accès et adaptés à des séjours de courte durée. Par ailleurs, les visiteurs manifestent un intérêt croissant pour des itinéraires personnalisés, au détriment des circuits de masse.

Les autorités locales et les entreprises touristiques ont strictement respecté les réglementations, renforcé les contrôles intersectoriels et assuré la sécurité des activités touristiques, notamment en matière de prix, d’environnement et de sécurité alimentaire. Aucun incident grave n’a été signalé à l’échelle nationale durant les congés. L’ordre public a été garanti, sans hausse des prix ni pratiques abusives, permettant aux habitants et aux visiteurs de célébrer la nouvelle année dans une atmosphère sûre et conviviale.

Considéré comme une étape d’élan pour la haute saison touristique du début de l’année 2026, ce bilan positif confirme l’efficacité de la gestion et de l’organisation des activités du Nouvel An, ainsi que l’impact favorable des politiques de visas et de promotion touristique, contribuant à l’objectif de 2026 d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et de servir 150 millions de touristes domestiques.

