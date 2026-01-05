De fortes attentes pour une percée du tourisme vietnamien en 2026

Grâce à des conditions météorologiques favorables et à un congé du Nouvel An occidental prolongé sur quatre jours (du 1 er au 4 janvier 2026), les activités touristiques ont été particulièrement animées dès les premiers jours de l’année à travers tout le pays.

De nombreuses destinations majeures des trois régions : Nord, Centre et Sud, ont enregistré une forte hausse du nombre de visiteurs, générant des recettes importantes et renforçant les perspectives d’une reprise vigoureuse et d’une véritable percée du secteur touristique en 2026.

À Dà Nang, l’un des principaux pôles touristiques du Centre, le nombre total de visiteurs durant cette période est estimé à environ 630.000, en hausse de plus de 25% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, les visiteurs internationaux ont atteint environ 345.000 personnes, soit une augmentation de 23%, tandis que les touristes nationaux se sont établis à près de 285.000, en hausse de 29%. Les recettes touristiques sont estimées à 2.445 milliards de dôngs, soit une progression de plus de 30% en glissement annuel.

Le transport aérien vers Dà Nang a également connu une croissance soutenue, avec 908 vols internationaux et domestiques enregistrés, en hausse de 24,5% par rapport à la même période de l’an dernier. Le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement de la ville a atteint environ 70%, en augmentation de plus de 10 points. Les hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles ont affiché un taux d’occupation d’environ 80%, tandis que de nombreux établissements situés le long du littoral et dans les zones touristiques clés ont dépassé les 90%, avec une forte proportion de clientèle étrangère. Selon le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, Dà Nang mise sur la transformation numérique, l’économie verte et la valorisation de ses atouts culturels pour devenir un centre événementiel et festif de premier plan en Asie, avec pour objectif d’accueillir 19,1 millions de visiteurs en 2026 et de générer près de 70.000 milliards de dôngs de recettes.

Dans le Nord, l’archipel de Cát Bà (Hai Phòng) continue de confirmer son attractivité, notamment après son inscription, conjointement avec la baie de Hạ Long, sur la Liste du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO en tant que premier site interprovincial du Vietnam. En seulement quatre jours de congé, Cát Bà a accueilli environ 30.500 visiteurs, dont 14.850 touristes internationaux. Pour 2026, la localité ambitionne d’attirer près de 4,75 millions de visiteurs. Les autorités du district insistent sur le renforcement de la promotion touristique, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, ainsi que sur l’accélération du dossier visant à faire reconnaître l’archipel de Cát Bà comme zone touristique nationale et la poursuite de la transformation numérique du secteur.

La province de Ninh Bình a également enregistré des résultats remarquables, avec plus de 723.000 visiteurs durant le congé, pour des recettes proches de 800 milliards de dôngs, dont environ 178.000 touristes étrangers. Le taux d’occupation des chambres a dépassé les 85%. Plusieurs sites emblématiques, tels que le parc national de Cúc Phương ou la zone écotouristique de Thung Nham, ont mis en œuvre des programmes de stimulation de la demande et des politiques préférentielles, attirant un grand nombre de visiteurs. Les autorités locales ont parallèlement renforcé les mesures de sécurité et la qualité de l’environnement touristique.

À Thanh Hóa, le secteur touristique a accueilli environ 125.000 visiteurs sur les quatre jours de congé, générant des recettes estimées à 184 milliards de dôngs. La zone d’écotourisme communautaire de Pù Luông s’est distinguée en accueillant près de 32.000 visiteurs, avec un taux d’occupation des chambres atteignant 100 % dans la plupart des complexes hôteliers, une durée moyenne de séjour de deux à trois jours et une forte attractivité auprès des touristes internationaux. La province s’attache à développer trois produits touristiques phares - le tourisme balnéaire, le tourisme culturel et spirituel, ainsi que l’écotourisme communautaire, en vue d’atteindre l’objectif de 16,8 millions de visiteurs en 2026.

Dans les régions montagneuses du Nord, plusieurs destinations du plateau karstique de Dông Van et de la province de Tuyên Quang ont également enregistré une hausse sensible de la fréquentation. En quatre jours, Tuyên Quang a accueilli environ 138.200 visiteurs, dont plus de 7.200 étrangers, pour des recettes estimées à plus de 350 milliards de dôngs. Dans certaines zones, le taux d’occupation des hébergements a atteint un niveau élevé, atteignant même 100% dans le périmètre du Géoparc mondial de l’UNESCO du plateau karstique de Đồng Văn.

De l’avis des autorités locales, l’augmentation significative du nombre de visiteurs dès le congé du Nouvel An occidental constitue un signal positif, illustrant l’attrait croissant des produits et destinations touristiques vietnamiens. Elle offre également une base solide permettant au secteur touristique d’aborder l’année 2026 avec de grandes ambitions, en visant une croissance durable, une amélioration continue de la qualité des services et un renforcement de la position du tourisme vietnamien sur la scène régionale et internationale.

